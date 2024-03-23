В России подорожает молоко: причины и сроки

В этом контексте отметим, что на протяжении всего прошлого года производители удерживали уровень цен на молочную продукцию — для поддержки спроса. На складах производителей скопился значительный объем продукции, и это повлияло на цены, которые на некоторое время затормозились. К концу 2023 года сдерживать цены на молоко стало все сложнее из-за роста себестоимости. При этом в 2023–2024 гг. аналитики фиксируют повышение затрат по всем основным статьям себестоимости как при производстве молока-сырья, так и при производстве готовой молочной продукции. В результате прирост себестоимости производства сырого молока только к концу 2023 г. составил 18%. Уже до лета 2024 года ожидается, что цены на молоко и молочную продукцию повысятся примерно на 4%, к осени — до 6-10%.