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Posted 23 марта, 13:22

Published 23 марта, 13:22

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В России подорожает молоко: причины и сроки

В России подорожает молоко: причины и сроки

23 марта 2024, 13:22
Фото: 1MI
В России прогнозируется подорожание молока и молочной продукции — не менее, чем на 10%.

Как утверждают эксперты, к осени молочная продукция может подорожать на 10%. В числе причин — растущий спрос, необходимость модернизации производства, переход на импортозамещение.

Дополнительно с этим стоит учитывать, что есть и обычные сезонные колебания цен на молочную продукцию. Это связано и с полевыми работами, и с самим содержанием коров, которое летом обычно дешевле. Не стоит забывать и об инфляции: сейчас идут масштабные закупки сельхозтехники, сотрудникам должны повышать зарплату, все это также может отразиться на цене на молоко и молочную продукцию.

При этом стоит отметить, что себестоимость молочной продукции для производителей только за 2023 год повысилась на 16-18%. Одновременно с этим выросло и потребление молочной продукции, в том числе из-за реального роста доходов россиян.

В этом контексте отметим, что на протяжении всего прошлого года производители удерживали уровень цен на молочную продукцию — для поддержки спроса. На складах производителей скопился значительный объем продукции, и это повлияло на цены, которые на некоторое время затормозились. К концу 2023 года сдерживать цены на молоко стало все сложнее из-за роста себестоимости. При этом в 2023–2024 гг. аналитики фиксируют повышение затрат по всем основным статьям себестоимости как при производстве молока-сырья, так и при производстве готовой молочной продукции. В результате прирост себестоимости производства сырого молока только к концу 2023 г. составил 18%. Уже до лета 2024 года ожидается, что цены на молоко и молочную продукцию повысятся примерно на 4%, к осени — до 6-10%.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев
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