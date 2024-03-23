mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В Башкирии началось голосование за благоустройство общественных пространств

В Башкирии за благоустройство общественных пространств проголосовали 325 000 человек

23 марта 2024, 05:37
Фото: 1MI

В Башкирии началось голосование за благоустройство общественных пространств

Во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2025 году по программе нацпроекта «Жилье и городская среда», приняли участие 325 тыс. жителей республики, сообщили в министерстве ЖКХ Башкортостана.

На голосование было вынесено 216 объектов, расположенных в 63 муниципалитетах. Набравшие наибольшее количество голосов будут благоустроены в следующем году.

— Это самый доступный и действенный способ привлечения жителей к вопросам преображения своих городов и сел. Благодаря голосованию сами жители определяют первоочередные объекты для благоустройства, — отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Принять участие в голосовании может любой житель старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте 02.gorodsreda.ru до 30 апреля. Кроме того, сделать выбор помогут волонтеры. От республики аккредитовано 17 тыс. заявок, по числу добровольцев республика вошла в десятку лидеров.

— За три дня работы, с 15 по 17 марта, волонтеры собрали почти 300 тысяч голосов. Впереди еще полтора месяца работы, и мы уверены, что наши волонтеры продемонстрируют еще более высокие результаты, — подчеркнул и. о. директора республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Азат Кильсенбаев.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент
Сегодня, 04:55
Хабиров: те, кто совершил это варварское преступление, будут наказаны
Вчера, 19:57
Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве
Вчера, 18:47
Собянин отменил в Москве все мероприятия
Вчера, 18:53
Эксклюзивный репортаж. В Уфе в небо поднялся вертолёт с первой в этом году разведкой ледовой обстановки
Сегодня, 03:34
Мальтипу, той-пудель, булли: самые дорогие собаки в Уфе
Сегодня, 03:32
"