В Башкирии за благоустройство общественных пространств проголосовали 325 000 человек

— За три дня работы, с 15 по 17 марта, волонтеры собрали почти 300 тысяч голосов. Впереди еще полтора месяца работы, и мы уверены, что наши волонтеры продемонстрируют еще более высокие результаты, — подчеркнул и. о. директора республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Азат Кильсенбаев.