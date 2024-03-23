В Башкирии за благоустройство общественных пространств проголосовали 325 000 человек

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:58
На голосование было вынесено 216 объектов, расположенных в 63 муниципалитетах. Набравшие наибольшее количество голосов будут благоустроены в следующем году.
— Это самый доступный и действенный способ привлечения жителей к вопросам преображения своих городов и сел. Благодаря голосованию сами жители определяют первоочередные объекты для благоустройства, — отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
Принять участие в голосовании может любой житель старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте 02.gorodsreda.ru до 30 апреля. Кроме того, сделать выбор помогут волонтеры. От республики аккредитовано 17 тыс. заявок, по числу добровольцев республика вошла в десятку лидеров.
— За три дня работы, с 15 по 17 марта, волонтеры собрали почти 300 тысяч голосов. Впереди еще полтора месяца работы, и мы уверены, что наши волонтеры продемонстрируют еще более высокие результаты, — подчеркнул и. о. директора республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Азат Кильсенбаев.