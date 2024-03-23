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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:09

В Башкирии в качестве самозанятых числятся 200 тысяч человек

В Башкирии в качестве самозанятых числятся 200 тысяч человек

23 марта 2024, 07:04
Фото: 1MI

В Башкирии в качестве самозанятых числятся 200 тысяч человек

С прошлого года количество людей, относящихся к этой категории, стало больше на 48%.

По данным пресс-службы министерства предпринимательства и туризма РБ, за два месяца 2024 года объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики увеличился почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 115 млн руб.

— Самозанятость оказалась востребованным налоговым режимом, — прокомментировал министр профильного ведомства Рустем Афзалов. — Многие прибегают к нему, делая первые шаги в развитии бизнеса или чтобы получить дополнительный заработок. Статус самозанятого дает возможность наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства пользоваться мерами господдержки, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, с 1 января 2020 года в Башкирии действует налог на профессиональный доход. Налоговая ставка для самозанятых составляет 4% с доходов физлиц и 6% с доходов юрлиц и ИП. Отчетность по налогу отсутствует. Также по налогу предусмотрен налоговый вычет. Все взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом осуществляется дистанционно — через мобильное приложение «Мой налог»: от регистрации до уплаты налога в бюджет. Обязанность применять контрольно-кассовую технику у налогоплательщика также отсутствует, не нужно платить фиксированные взносы на пенсионное страхование. Кроме того, самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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