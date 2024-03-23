В Башкирии в качестве самозанятых числятся 200 тысяч человек

Напомним, с 1 января 2020 года в Башкирии действует налог на профессиональный доход. Налоговая ставка для самозанятых составляет 4% с доходов физлиц и 6% с доходов юрлиц и ИП. Отчетность по налогу отсутствует. Также по налогу предусмотрен налоговый вычет. Все взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом осуществляется дистанционно — через мобильное приложение «Мой налог»: от регистрации до уплаты налога в бюджет. Обязанность применять контрольно-кассовую технику у налогоплательщика также отсутствует, не нужно платить фиксированные взносы на пенсионное страхование. Кроме того, самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору.