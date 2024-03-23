Уфимцы могут принести цветы в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл»

По информации Mkset, сегодня в Уфе будет организована специальная площадка в центре города неподалеку от остановки «Фирма Мир», на проспекте Октября, у памятника семье, куда жители города могут принести цветы и свечи в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл». Там будет стоять стол и организовано дежурство коммунальных служб.