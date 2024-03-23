Уфимцы могут принести цветы в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл»

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По информации Mkset, сегодня в Уфе будет организована специальная площадка в центре города неподалеку от остановки «Фирма Мир», на проспекте Октября, у памятника семье, куда жители города могут принести цветы и свечи в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл». Там будет стоять стол и организовано дежурство коммунальных служб.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» в Москве произошел вчера вечером. На данный момент известно, что погибших уже больше 60. Пострадавших больше ста человек. Погибнуть от рук убийц могла и жительница Уфы с дочкой, но им чудом удалось спастись.