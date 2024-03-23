Трое из четырех подозреваемых в теракте не причастны к преступлению

29-летний Рустам Назаров, который, как сообщалось работал на ИП из Башкирии, предположительно весь день накануне находился в Самаре с родственниками. Вечером, во время нападения на «Крокус Сити Холл», он ужинал у родителей, в затем подвозил сестру до дома Как уточняют СМИ, он уже дает показания об этом в местных правоохранительных органах.