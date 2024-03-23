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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:24

Трое из четырех подозреваемых в теракте не причастны к преступлению

Трое из четырех подозреваемых в теракте не причастны к преступлению

23 марта 2024, 11:09
Фото: 1MI

Трое из четырех подозреваемых в теракте не причастны к преступлению

СМИ уточняют, что трое граждан Таджикистана из разошедшихся в сети полицейских ориентировок не причастны к теракту в Подмосковье.

По информации ТАСС со ссылкой на МВД Таджикистана, трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок на которых разошлись в телеграм-каналах, не причастны к совершению теракта в Подмосковье. Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре.

29-летний Рустам Назаров, который, как сообщалось работал на ИП из Башкирии, предположительно весь день накануне находился в Самаре с родственниками. Вечером, во время нападения на «Крокус Сити Холл», он ужинал у родителей, в затем подвозил сестру до дома Как уточняют СМИ, он уже дает показания об этом в местных правоохранительных органах.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости
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