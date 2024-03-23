Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент

Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холл». РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, оказавшегося свидетелем произошедшего, утверждает, что незадолго до начала концерта как минимум три человека ворвались в зал через партер и открыли огонь. Они были в камуфляже и без масок. Позднее прогремели взрывы, начавшийся пожар почти полностью уничтожил верхние этажи здания. К тушению пожара привлечено 477 человек и 183 единицы техники.