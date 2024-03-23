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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент

Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент

23 марта 2024, 04:55
Фото: Следственный комитет РФ

Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент

Рассказываем, что известно о теракте в подмосковном «Крокусе», где произошло вооруженное нападение.

Вчера вечером, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы произошел теракт. Рассказываем все, что известно к этой минуте.

Что произошло

Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холл». РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, оказавшегося свидетелем произошедшего, утверждает, что незадолго до начала концерта как минимум три человека ворвались в зал через партер и открыли огонь. Они были в камуфляже и без масок. Позднее прогремели взрывы, начавшийся пожар почти полностью уничтожил верхние этажи здания. К тушению пожара привлечено 477 человек и 183 единицы техники.

По данным «Коммерсанта», подозреваемые в теракте скрылись с места происшествия на белой машине марки Renault. Точное количество подозреваемых неизвестно.

В настоящее время следователи осматривают тела погибших, с места теракта изымаются вещдоки и записи с камер видеонаблюдения.

Погибшие и пострадавшие

По информации Следкома РФ, при теракте погибло более 60 человек. В ведомстве подчеркнули, что количество жертв может увеличиться. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в стационарах после теракта находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что после нападения на «Крокус Сити Холл» госпитализированы были в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей. Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.

Реакция президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину «в первые минуты» доложили о стрельбе в «Крокусе», также он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Владимиру Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.

Версии случившегося

ТАСС уточняет, что по данным американской разведки в этом может быть замешана террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Важные контакты

Российские СМИ распространяют телефоны, по которым можно обратиться в связи с терактом в Крокус Сити:

▪️ «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области:

+7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03

▪️ Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:

+7 (495) 621-43-31

▪️ Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни:

+7 (495) 621-78-87

▪️ Поиск пострадавшего по больницам Москвы:

+7 (495) 624-31-52

▪️ Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона:

+7 (495) 688-22-52

▪️ Единый телефон доверия МЧС России:

+7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01

▪️ «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России:

+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)

▪️ Линия психологической помощи Российского Красного Креста:

+7 (800) 250-18-59

#Андрей Королев#Новости
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