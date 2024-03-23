Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Вчера вечером, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы произошел теракт. Рассказываем все, что известно к этой минуте.
Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холл». РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, оказавшегося свидетелем произошедшего, утверждает, что незадолго до начала концерта как минимум три человека ворвались в зал через партер и открыли огонь. Они были в камуфляже и без масок. Позднее прогремели взрывы, начавшийся пожар почти полностью уничтожил верхние этажи здания. К тушению пожара привлечено 477 человек и 183 единицы техники.
По данным «Коммерсанта», подозреваемые в теракте скрылись с места происшествия на белой машине марки Renault. Точное количество подозреваемых неизвестно.
В настоящее время следователи осматривают тела погибших, с места теракта изымаются вещдоки и записи с камер видеонаблюдения.
По информации Следкома РФ, при теракте погибло более 60 человек. В ведомстве подчеркнули, что количество жертв может увеличиться. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в стационарах после теракта находятся 110 взрослых и 5 детей, 60 взрослых в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что после нападения на «Крокус Сити Холл» госпитализированы были в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей. Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину «в первые минуты» доложили о стрельбе в «Крокусе», также он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Владимиру Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.
ТАСС уточняет, что по данным американской разведки в этом может быть замешана террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Российские СМИ распространяют телефоны, по которым можно обратиться в связи с терактом в Крокус Сити:
▪️ «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области:
+7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03
▪️ Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7 (495) 621-43-31
▪️ Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни:
+7 (495) 621-78-87
▪️ Поиск пострадавшего по больницам Москвы:
+7 (495) 624-31-52
▪️ Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона:
+7 (495) 688-22-52
▪️ Единый телефон доверия МЧС России:
+7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01
▪️ «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России:
+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)
▪️ Линия психологической помощи Российского Красного Креста:
+7 (800) 250-18-59