Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Сегодня, 23 марта, Госавтоинспекция Уфы проведет массовые проверки водителей. Как уточняют в ведомстве, это делается для предупреждения нарушений ПДД, пресечения управления автотранспортом в состоянии опьянения и перевозки детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.
— Своевременное снижение скорости, отказ от намерения сесть за руль в пьяном виде, использование ремня безопасности, сохранит вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения! — отметили в Госавтоинспекции города.
О фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ 83472793292.