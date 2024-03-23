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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей

23 марта 2024, 06:02
Фото: 1MI

Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей

23 марта в Уфе Госавтоинспекция проведет массовые проверки на дорогах города.

Сегодня, 23 марта, Госавтоинспекция Уфы проведет массовые проверки водителей. Как уточняют в ведомстве, это делается для предупреждения нарушений ПДД, пресечения управления автотранспортом в состоянии опьянения и перевозки детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.

— Своевременное снижение скорости, отказ от намерения сесть за руль в пьяном виде, использование ремня безопасности, сохранит вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения! — отметили в Госавтоинспекции города.

О фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ 83472793292.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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