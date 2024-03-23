Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 23 марта, Госавтоинспекция Уфы проведет массовые проверки водителей. Как уточняют в ведомстве, это делается для предупреждения нарушений ПДД, пресечения управления автотранспортом в состоянии опьянения и перевозки детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.