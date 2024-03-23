Один из предполагаемых террористов, напавших на «Крокус», работал в Башкирии

Также в числе подозреваемых Риводжин Исмонов 1972 г. р., у которого были билеты на рейс до столицы Таджикистана сначала на 18 июня, а потом — на 20 июня. Махмадрасул Насридинов 1986 г. р., проживавший в 2017–2018 гг. в Ярославле. В те годы он регистрировался в местном офисе «Лиги ставок», и на него возбуждали исполнительное производство из-за долга в 500 рублей. В ориентировке указывается, что в последний раз он въехал в Россию в конце июля 2023 года из Казахстана. Примечательно, что в тот же день в Россию въехал и еще один подозреваемый — Шохинджонн Сафолзода 2002 г. р.