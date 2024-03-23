Один из предполагаемых террористов, напавших на «Крокус», работал в Башкирии

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Телеграм-канал Baza опубликовал полицейские ориентировки на тех, кто подозревается в теракте. Согласно данным, это граждане Таджикистана. Издание «Агентство» (признано иноагентом в РФ), ссылаясь на данные утечек, уточняет, что один из подозреваемых — Рустам Назаров 1995 г. р. — жил в селе Коноваловка (Самарская область) и в 2021 году работал водителем-экспедитором у индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Башкортостане. В ориентировке говорится, что сейчас он зарегистрирован в Самаре, при этом у него долг в 67 тыс. руб. (дело возбуждено в июне 2022 г.), по долгу в 72 тыс. руб. возбуждено еще одно дело (в декабре 2022 г.).
Также в числе подозреваемых Риводжин Исмонов 1972 г. р., у которого были билеты на рейс до столицы Таджикистана сначала на 18 июня, а потом — на 20 июня. Махмадрасул Насридинов 1986 г. р., проживавший в 2017–2018 гг. в Ярославле. В те годы он регистрировался в местном офисе «Лиги ставок», и на него возбуждали исполнительное производство из-за долга в 500 рублей. В ориентировке указывается, что в последний раз он въехал в Россию в конце июля 2023 года из Казахстана. Примечательно, что в тот же день в Россию въехал и еще один подозреваемый — Шохинджонн Сафолзода 2002 г. р.
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