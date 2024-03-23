Мальтипу, той-пудель, булли: самые дорогие собаки в Уфе

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
Большую часть объявлений о собаках в Уфе составляют предложения о поиске хозяина или о передаче в добрые руки, однако есть среди них категория элитных пород, которые позволить себе могут не все.
За полмиллиона рублей в Уфе предлагают взять годовалого американского булли. Несмотря на свой суровый внешний вид, этот приземистый крепыш отличается своим дружелюбием и уравновешенностью. Булли доверяют своему хозяину и стремятся нравяиться окружающим.
Второе место в рейтинге занимает мальтипу. Представители породы легко поддаются дрессировке, очень умны. Часто на эту породу падает выбор людей с проблемами со здоровьем, так как шерсть мальтипу редко вызывает аллергию. В Уфе за щенков просят 200 тысяч рублей.
Еще одна дорогая миниатюрная порода — той-пудель. В отличие от мальтипу, той-пудели более активны и энергично. При этом они так же интеллектуальны и хорошо подходят для дрессировки. Кроме того, часто представителям этой породы любят делать необычные прически. В Уфе на самого дорого той-пуделя хозяева установили ценник в 120 тысяч рублей.
Четвертое место в рейтинге занял американский бульдог за 120 тысяч рублей. Амбуль агрессивен к другим животным и слегка недоверчив к незнакомцам, при этом предан хозяину и дружелюбен к членам семьи. Изначально эта порода использовалась на фермах и для охоты, так как американские бульдоги сочетают в себе подвижность и характер охранника, однако в наши дни они все чаще становятся простыми компаньонами людей.
Замыкает пятерку щенок мальтезе, за которого хозяева просят 110 тысяч рублей. Мальтийская болонка — одна из самых красивых декоративных пород. Мальтезе отличаются своим аристократичным внешним видом с белоснежной шерсткой, а также добротой и энергичностью.
Ранее мы составляли топ самых дорогих кошек города. Цены экзотических пород в Уфе доходят до 250 тысяч рублей.