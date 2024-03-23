Мальтипу, той-пудель, булли: самые дорогие собаки в Уфе

Четвертое место в рейтинге занял американский бульдог за 120 тысяч рублей. Амбуль агрессивен к другим животным и слегка недоверчив к незнакомцам, при этом предан хозяину и дружелюбен к членам семьи. Изначально эта порода использовалась на фермах и для охоты, так как американские бульдоги сочетают в себе подвижность и характер охранника, однако в наши дни они все чаще становятся простыми компаньонами людей.