Экобюрократия: предприятия России жалуются на трудновыполнимую инициативу

В Минпромторге считают, что применять КЭР к части объектов — 372 компаниям из 6900 — неэффективно. Если речь идет о переработке макулатуры, то нормативы выбросов установить сложно. Это можно сделать, если стоки предприятий попадают в водные объекты, но большинство предприятий этой отрасли сточные воды передает на очистку в другие организации, либо стоки идут на централизованные системы водоотведения, где смешиваются с другими стоками. Комплексное экологическое разрешение действует 7 лет и может быть продлено еще на столько же, если соблюдены все требования. При этом до завершения срока для получения КЭР остается меньше года.