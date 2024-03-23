Экобюрократия: предприятия России жалуются на трудновыполнимую инициативу

Posted 23 марта, 13:50
Published 23 марта, 13:50
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Переработчики макулатуры обратились к Правительству России с просьбой избавить их от прохождения процедуры по получению комплексных экологических разрешений (КЭР) и отнести производства ко II категории. Причина в том, что процедура получения таких разрешений оказалась слишком трудоемкой, а Росприроднадзор якобы затягивает их выдачу (за 5 лет ведомство выдало разрешения лишь 372 компаниям из 6900).
Выяснилось, что регулирующие органы не смогли наладить систему по выдаче КЭР, которая изначально была придумана как раз для упрощения процедуры до принципа одного окна.
При этом предприятия, которые относятся к I категории опасности (объекты, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий — прим.ред.), для получения КЭР для подготовки и отправки необходимой документации должны потратить немалые суммы, которые могут превышать 90 млн рублей на одно предприятие. При этом штрафы за отсутствие КЭР составляют не более 100 тыс. руб. То есть мотивации у бизнеса крайне немного для снижения выбросов.
В Минпромторге считают, что применять КЭР к части объектов — 372 компаниям из 6900 — неэффективно. Если речь идет о переработке макулатуры, то нормативы выбросов установить сложно. Это можно сделать, если стоки предприятий попадают в водные объекты, но большинство предприятий этой отрасли сточные воды передает на очистку в другие организации, либо стоки идут на централизованные системы водоотведения, где смешиваются с другими стоками. Комплексное экологическое разрешение действует 7 лет и может быть продлено еще на столько же, если соблюдены все требования. При этом до завершения срока для получения КЭР остается меньше года.
Подробнее — в материале «Новых известий».