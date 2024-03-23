Башкирия стала лидером по числу имущества для бизнеса на платформе МСП. РФ

Сервисом также могут воспользоваться и самозанятые. При активации соответствующего фильтра можно получить доступ к недвижимости из специальных перечней и воспользоваться имущественной поддержкой. При этом государственное или муниципальное имущество передается во владение или в пользование как на возмездной, так и на безвозмездной основе, а также на льготных условиях.