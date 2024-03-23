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Башкирия стала лидером по числу имущества для бизнеса на платформе МСП.РФ

Башкирия стала лидером по числу имущества для бизнеса на платформе МСП. РФ

23 марта 2024, 09:54
Фото: 1MI

Башкирия стала лидером по числу имущества для бизнеса на платформе МСП.РФ

Более 2000 объектов недвижимости и земельных участков для бизнеса из Башкирии доступно на платформе МСП.РФ, разработанной благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Регион стал лидером по количеству доступного для предпринимателей имущества на сайте, сообщили в министерстве предпринимательства и туризма республики.

Напомним, что сервис «Имущество для бизнеса» помогает предпринимателям в режиме реального времени подобрать недвижимость всех уровней собственности, ознакомиться с технической и правоустанавливающей документацией, связаться с правообладателем, а также принять участие в торгах.

— Вопросы, связанные с земельными участками или объектами недвижимости, являются одними из самых важных при реализации бизнес-проектов. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса региона наряду с финансовой позволяет успешно развивать предпринимательство в республике, — отметил министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

Сервисом также могут воспользоваться и самозанятые. При активации соответствующего фильтра можно получить доступ к недвижимости из специальных перечней и воспользоваться имущественной поддержкой. При этом государственное или муниципальное имущество передается во владение или в пользование как на возмездной, так и на безвозмездной основе, а также на льготных условиях.

Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

#Касается каждого#Андрей Королев
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