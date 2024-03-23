Башкирия экспортировала в Бельгию 22 тонны семян кормовой культуры

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Отобранные пробы семян прошли все необходимые лабораторные экспертизы. По результатам энтомологических и гербологических экспертиз карантинных вредных организмов не выявлено. Семена вики полностью соответствуют требованиям Евросоюза и Бельгии — страны-импортера,
— Семена кормовых трав, произведенных башкирскими семеноводами, пользуются устойчивым спросом за рубежом благодаря высокой зеленной массе, устойчивостью к температурным перепадам, болезням, засухе и другим качествам, — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по РБ.
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.