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Башкирия экспортировала в Бельгию 22 тонны семян кормовой культуры

Башкирия экспортировала в Бельгию 22 тонны семян кормовой культуры

23 марта 2024, 09:16
Фото: 1MI

Башкирия экспортировала в Бельгию 22 тонны семян кормовой культуры

Стерлитамакское предприятие экспортировало в Бельгию 22 тонны семян вики, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Отобранные пробы семян прошли все необходимые лабораторные экспертизы. По результатам энтомологических и гербологических экспертиз карантинных вредных организмов не выявлено. Семена вики полностью соответствуют требованиям Евросоюза и Бельгии — страны-импортера,

— Семена кормовых трав, произведенных башкирскими семеноводами, пользуются устойчивым спросом за рубежом благодаря высокой зеленной массе, устойчивостью к температурным перепадам, болезням, засухе и другим качествам, — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по РБ.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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