Жители Подмосковья в ужасе из-за безопасности в «Крокус Сити Холл»

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Чаще всего жители писали слова соболезнования, скорби и сожаления. Они были в недоумении, как люди могут пойти на концерт группы, чтобы культурно провести вечер пятницы, и больше не вернуться домой.
Комментаторы желали злоумышленникам, которые расстреляли сотни людей, чтобы их поймали как можно скорее. Россияне ждут, что для таких лиц можно будет применить самую жестокую меру наказания.
Другие же надеются, что трагедия станет поводом для реальных мер по усилению безопасности в торговых центрах и культурных объектах. Жители Красногорска заметили, что по стране есть множество примеров, где «металлорамки работают для галочки», а охранники якобы не проверяют тщательно посетителей.
«Столько этих терактов уже было, а всё никак обезопасить людей не могут. Только с газовыми баллончиками ловят», — пишет Катрин Корбан.
Жители Подмосковья в ужасе и недоумении, как нападавшие могли пробраться в здание с оружием. Другие подсказали, что охранников, возможно, расстреляли на входе. Достоверной информации об этом пока нет.
В результате 40 человек погибли, более 100 пострадали, пишут РИА «Новости». Из подвала эвакуировали людей.