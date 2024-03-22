mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:27

Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:29

Updated Сегодня, 19:29

Жители Подмосковья в ужасе из-за безопасности в «Крокус Сити Холл»

Жители Подмосковья в ужасе из-за безопасности в «Крокус Сити Холл»

22 марта 2024, 19:27
Фото: 1MI
Жители подмосковного Красногорска отреагировали на теракт в торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл». Неизвестные открыли стрельбу по посетителям вечером 22 марта. Своими мнениями пользователи соцсетей делились в сообществе «Красногорск 24» во «ВКонтакте».

Чаще всего жители писали слова соболезнования, скорби и сожаления. Они были в недоумении, как люди могут пойти на концерт группы, чтобы культурно провести вечер пятницы, и больше не вернуться домой.

Комментаторы желали злоумышленникам, которые расстреляли сотни людей, чтобы их поймали как можно скорее. Россияне ждут, что для таких лиц можно будет применить самую жестокую меру наказания.

Другие же надеются, что трагедия станет поводом для реальных мер по усилению безопасности в торговых центрах и культурных объектах. Жители Красногорска заметили, что по стране есть множество примеров, где «металлорамки работают для галочки», а охранники якобы не проверяют тщательно посетителей.

«Столько этих терактов уже было, а всё никак обезопасить людей не могут. Только с газовыми баллончиками ловят», — пишет Катрин Корбан.
В Следкоме назвали терактом нападение на «Крокус Сити Холл»
Узнать подробнее

Жители Подмосковья в ужасе и недоумении, как нападавшие могли пробраться в здание с оружием. Другие подсказали, что охранников, возможно, расстреляли на входе. Достоверной информации об этом пока нет.

Напомним, что теракт случился вечером 22 марта, когда в «Крокусе» должна была выступать группа «Пикник». Однако они не успели выйти на сцену — злоумышленники ворвались и открыли стрельбу по посетителям ТРК. Очевидцы также слышали звуки взрыва, а крышу здания охватил огонь.

В результате 40 человек погибли, более 100 пострадали, пишут РИА «Новости». Из подвала эвакуировали людей.

Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент
Узнать подробнее
Читайте также:
Кровавый теракт в Москве — огнем охвачен «Крокус Сити Холл», есть погибшиеВ ФСБ сообщили число раненых и погибших в московском терактеПервые слова очевидцев теракта в Москве — как произошло нападение
#Происшествия#Оружие#Эвакуация#Соболезнования#Безопасность#Взрыв#Теракт#Погибшие#Подмосковье#Марина Шорина
Подпишитесь
В московском «Крокус Сити Холл» произошел теракт
Сегодня, 17:43
Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент
Сегодня, 18:44
Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве
Сегодня, 18:47
Собянин отменил в Москве все мероприятия
Сегодня, 18:53
РЖД усиливает меры безопасности в связи с терактом в Москве
Сегодня, 19:02
Началась госпитализация первых пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл»
Сегодня, 18:42
"