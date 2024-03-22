Житель Башкирии умер от осложнений после операции: его родные винят в этом медиков

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
65-летний житель Кумертау в результате осложнений от операции. Его родные обвиняют уфимский онкодиспансер в халатности. Медики якобы не обращали внимания на его жалобы, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
По данным телеграм-канала, в январе у мужчину выявили онкологию третьей степени — опухоль вырезали в марте. Вскоре после этого у него появились боли в груди. Как только мужчина вернулся домой, состояние резко ухудшилось — его госпитализировали в местную больницу, но спасти не удалось.
Вскрытие показало запущенное воспаление — предположительно шов на пищеводе разошёлся сразу после операции. Родные винят онкологов и просят председателя СК России Бастрыкина возбудить уголовное дело. В Минздраве РБ обещают провести внутреннюю проверку.