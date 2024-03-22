mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Семья из Башкирии обвиняет медиков в халатности

Житель Башкирии умер от осложнений после операции: его родные винят в этом медиков

22 марта 2024, 05:52
Фото: 1MI

Семья из Башкирии обвиняет медиков в халатности

Состояние здоровья мужчины стало ухудшаться после операции по удалению раковой опухоли.

65-летний житель Кумертау в результате осложнений от операции. Его родные обвиняют уфимский онкодиспансер в халатности. Медики якобы не обращали внимания на его жалобы, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По данным телеграм-канала, в январе у мужчину выявили онкологию третьей степени — опухоль вырезали в марте. Вскоре после этого у него появились боли в груди. Как только мужчина вернулся домой, состояние резко ухудшилось — его госпитализировали в местную больницу, но спасти не удалось.

Вскрытие показало запущенное воспаление — предположительно шов на пищеводе разошёлся сразу после операции. Родные винят онкологов и просят председателя СК России Бастрыкина возбудить уголовное дело. В Минздраве РБ обещают провести внутреннюю проверку.

Курултай Башкирии обратился в Минздрав из-за недофинансирования диагностики онкологии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе хирурги сразу после родов экстренно удалили женщине опухольВ Уфе четырехмесячной девочке провели уникальную операциюДля больниц Уфе закупили потенциально опасное медицинское оборудование
#Общество#Город#Медицина#Новости Башкирии#Здравоохранение#Онкозаболевания#Онкология#Азамат Нухов
Подпишитесь
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 марта
Сегодня, 07:53
В Уфе пьяный мужчина, находящийся в розыске, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Сегодня, 06:52
В республике задержали водительницу, накопившую штрафы на 100 тысяч рублей
Сегодня, 06:32
В Башкирии за последние сутки 107 человек заболели ковидом
Сегодня, 06:52
Пособия на детей-сирот в Башкирии повысят на 18,5%
Сегодня, 05:45
"