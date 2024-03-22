Житель Башкирии умер от осложнений после операции: его родные винят в этом медиков

По данным телеграм-канала, в январе у мужчину выявили онкологию третьей степени — опухоль вырезали в марте. Вскоре после этого у него появились боли в груди. Как только мужчина вернулся домой, состояние резко ухудшилось — его госпитализировали в местную больницу, но спасти не удалось.