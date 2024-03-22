Вахтовики из Башкирии все еще остаются под завалами в Амурской области

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По официальной версии, на трех участках делаются водоупорные бетонные перемычки, бурятся две разведочные скважины. Скорость последнего процесса достигает 100 метров в сутки.
Сегодня в рудник будет спущена третья буровая установка, дополнительное оборудование поставят в течение суток. С их помощью специалисты планируют получат возможность добраться до горняков, оценить газовую обстановку и наличие воды в выработках.
Неизвестной остается судьба 13 горнорабочих. В поисково-спасательной операции участвуют 226 специалистов и 29 единиц техники.
Напомним, что среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, есть пять жителей Башкирии. Четверо машинистов из Сибая, еще один — из Учалов, мужчины не старше 48 лет.