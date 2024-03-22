mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Вахтовики из Башкирии все еще остаются под завалами в Амурской области

Вахтовики из Башкирии все еще остаются под завалами в Амурской области

22 марта 2024, 14:47
Фото: МЧС Амурской области
Вахтовики из Башкирии по-прежнему остаются под завалами рудника в Амурской области. Об этом сообщили в МЧС.

По официальной версии, на трех участках делаются водоупорные бетонные перемычки, бурятся две разведочные скважины. Скорость последнего процесса достигает 100 метров в сутки.

Сегодня в рудник будет спущена третья буровая установка, дополнительное оборудование поставят в течение суток. С их помощью специалисты планируют получат возможность добраться до горняков, оценить газовую обстановку и наличие воды в выработках.

Неизвестной остается судьба 13 горнорабочих. В поисково-спасательной операции участвуют 226 специалистов и 29 единиц техники.

Напомним, что среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, есть пять жителей Башкирии. Четверо машинистов из Сибая, еще один — из Учалов, мужчины не старше 48 лет.

Отец вахтовика из Башкирии, оказавшегося под завалами камней, высказался о ситуации
Узнать подробнее
Читайте также:
Открытие Восточного выезда, аэроразведка перед паводком и ЧП на подстанции в УфеРоссийский хоккеист подарил болельщикам «Салавата Юлаева» клюшкуДесятки миллионов вложат в базу отдыха у озера Талкас в Башкирии
#Происшествия#Башкортостан#Вахта#Марина Шорина
Подпишитесь
Пенсионерка с детьми погибли на пожаре в Башкирии
Сегодня, 15:13
В Уфе пьяный мужчина, находящийся в розыске, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Сегодня, 06:52
В республике задержали водительницу, накопившую штрафы на 100 тысяч рублей
Сегодня, 06:32
В Башкирии за последние сутки 107 человек заболели ковидом
Сегодня, 06:52
Житель Башкирии умер от осложнений после операции: его родные винят в этом медиков
Сегодня, 05:52
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 марта
Сегодня, 07:53
"