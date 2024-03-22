В Уфе пьяный мужчина, находящийся в розыске, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Освидетельствование 33-летнего уфимца, находящегося за рулем, показало наличие 0.800 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помимо этого, срок водительского удостоверения его истек еще 5 лет назад, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. За вышеперечисленные правонарушения он был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.