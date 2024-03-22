В Уфе пьяный мужчина, находящийся в розыске, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

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Published Сегодня, 06:52
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Ночью 21 марта патруль Госавтоинспекции заметил подозрительный «ЗАЗ Chance» и просигналил водителю остановиться. В ответ на требование полицейских об остановке водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследовать водителя-нарушителя — микрорайоне Черниковка " ЗАЗ Chance» был остановлен.
Освидетельствование 33-летнего уфимца, находящегося за рулем, показало наличие 0.800 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помимо этого, срок водительского удостоверения его истек еще 5 лет назад, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. За вышеперечисленные правонарушения он был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.
Отмечается, что водитель 7 раз проехал на запрещающий сигнал светофора, а также выезжал на полосу встречного движения. За данные правонарушения он тоже понесет наказание по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ и ст. 12.15 КоАП РФ.
Также в ходе проверки по базам данных установлено, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи на территории соседнего региона.
— Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, изъяты номерные знаки автомобиля. В настоящее время правонарушитель ждет судебного заседания, где будет принято решение о его наказание за грубые нарушения правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ведомства.