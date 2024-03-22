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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В России с апреля изменятся правила по перепланировке квартир

В России с апреля изменятся правила по перепланировке квартир

22 марта 2024, 11:30
Фото: 1MI

В России с апреля изменятся правила по перепланировке квартир

С апреля 2024 года в России вступают в силу новые поправки в закон о перепланировке квартир.

Напомним, что перепланировка — это любые изменения в помещении относительно первоначального технического документа. Соответственно такие изменения должны быть узаконены, в противном случае квартиру нужно привести к первоначальному виду.

Согласно новым поправкам, в определение перепланировки теперь будут включены работы по изменению площади объекта и его границ, а также созданию новых и смежных помещений. Кроме того, теперь закон регулирует сроки, в течение которых акт приемочной комиссии должен быть представлен в Росреестр (в течение 30 дней).

Также стоит отметить, что теперь техплан будет предоставляться в Росреестр исключительно межведомственной комиссией, а не владельцем квартиры.

Если перепланировка проводится незаконно, то есть два выхода: оформить эти изменения законно или вернуть помещение к изначальному виду. Если хозяин помещения отказывается получать разрешение на перепланировку, межведомственная комиссия имеет право обратиться в суд — если будет принято соответствующее решение суда, недвижимость могут и вовсе выставить на аукцион.

Отметим также документы, которые подтверждают, что перепланировка согласована. Это акт ввода в эксплуатацию (от комиссии), технический план от кадастрового инженера и выписка ЕГРН с новой согласованной перепланировкой от Росреестра.

Подробнее — в материале Newia.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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