В России с апреля изменятся правила по перепланировке квартир

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Напомним, что перепланировка — это любые изменения в помещении относительно первоначального технического документа. Соответственно такие изменения должны быть узаконены, в противном случае квартиру нужно привести к первоначальному виду.
Согласно новым поправкам, в определение перепланировки теперь будут включены работы по изменению площади объекта и его границ, а также созданию новых и смежных помещений. Кроме того, теперь закон регулирует сроки, в течение которых акт приемочной комиссии должен быть представлен в Росреестр (в течение 30 дней).
Также стоит отметить, что теперь техплан будет предоставляться в Росреестр исключительно межведомственной комиссией, а не владельцем квартиры.
Если перепланировка проводится незаконно, то есть два выхода: оформить эти изменения законно или вернуть помещение к изначальному виду. Если хозяин помещения отказывается получать разрешение на перепланировку, межведомственная комиссия имеет право обратиться в суд — если будет принято соответствующее решение суда, недвижимость могут и вовсе выставить на аукцион.
Отметим также документы, которые подтверждают, что перепланировка согласована. Это акт ввода в эксплуатацию (от комиссии), технический план от кадастрового инженера и выписка ЕГРН с новой согласованной перепланировкой от Росреестра.
Подробнее — в материале Newia.