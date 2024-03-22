В России с апреля изменятся правила по перепланировке квартир

Согласно новым поправкам, в определение перепланировки теперь будут включены работы по изменению площади объекта и его границ, а также созданию новых и смежных помещений. Кроме того, теперь закон регулирует сроки, в течение которых акт приемочной комиссии должен быть представлен в Росреестр (в течение 30 дней).