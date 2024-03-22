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В московском «Крокус Сити Холл» людей расстреливают из автоматов

В московском «Крокус Сити Холл» произошел теракт

22 марта 2024, 17:43
Фото: Telegram-канал «Новости Дня»

В московском «Крокус Сити Холл» людей расстреливают из автоматов

В московском торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. По данным Telegram-канала Baza, неизвестные открыли стрельбу по людям и устроили взрыв.

Стрельба, по неподтвержденным данным, началась во время выступления группы «Пикник». Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, пишет РИА «Новости». Одна из посетителей «Крокуса» также сообщила «Известиям», что ее брат видел людей в камуфляже.

По предварительной информации, как минимум 35 человек пострадали во время стрельбы в ТЦ в Подмосковье. Неизвестные совершили десятки выстрелов, а погибли якобы 12 человек.

Очевидцы также говорят, что здание «Крокус Сити Холл» загорелось — над ним видны клубы черного дыма. Кроме того, неизвестные слышали взрывы внутри.

«Зал горит, в нас стреляют из автомата», — публикации с такими подписями рассылают федеральные Telegram-каналы.

Официальных комментариев спецслужб по ЧП пока не было. Предварительно, несколько человек оказались отрезаны огнем. Пожарные не могут приступить к тушению огня и спасению людей, ведь нужно дождаться спецназ. Находившимся внутри людям пришлось лечь на пол, ведь злоумышленники окружали их с разных сторон.

Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент
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#Происшествия#Москва#Теракт#Торговый центр#Марина Шорина
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