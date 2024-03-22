В московском «Крокус Сити Холл» произошел теракт

Официальных комментариев спецслужб по ЧП пока не было. Предварительно, несколько человек оказались отрезаны огнем. Пожарные не могут приступить к тушению огня и спасению людей, ведь нужно дождаться спецназ. Находившимся внутри людям пришлось лечь на пол, ведь злоумышленники окружали их с разных сторон.