В московском «Крокус Сити Холл» произошел теракт

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Стрельба, по неподтвержденным данным, началась во время выступления группы «Пикник». Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, пишет РИА «Новости». Одна из посетителей «Крокуса» также сообщила «Известиям», что ее брат видел людей в камуфляже.
По предварительной информации, как минимум 35 человек пострадали во время стрельбы в ТЦ в Подмосковье. Неизвестные совершили десятки выстрелов, а погибли якобы 12 человек.
Очевидцы также говорят, что здание «Крокус Сити Холл» загорелось — над ним видны клубы черного дыма. Кроме того, неизвестные слышали взрывы внутри.
«Зал горит, в нас стреляют из автомата», — публикации с такими подписями рассылают федеральные Telegram-каналы.
Официальных комментариев спецслужб по ЧП пока не было. Предварительно, несколько человек оказались отрезаны огнем. Пожарные не могут приступить к тушению огня и спасению людей, ведь нужно дождаться спецназ. Находившимся внутри людям пришлось лечь на пол, ведь злоумышленники окружали их с разных сторон.