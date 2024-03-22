В ФСБ сообщили число раненых и погибших в московском теракте

В результате взрыва и стрельба в московском ТЦ «Крокус Сити Холл» погибли, по предварительным данным, 40 человек. Такие данные сообщают в ФСБ. Кроме того, в ведомстве подтвердили, что более 100 посетителей торгового комплекса получили ранения.