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Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

ФСБ: более 40 человек стали жертвами теракта в Москве

В ФСБ сообщили число раненых и погибших в московском теракте

22 марта 2024, 19:23
Фото: Stringer / REUTERS

ФСБ: более 40 человек стали жертвами теракта в Москве

Более сотни человек получили ранения.

В результате взрыва и стрельба в московском ТЦ «Крокус Сити Холл» погибли, по предварительным данным, 40 человек. Такие данные сообщают в ФСБ. Кроме того, в ведомстве подтвердили, что более 100 посетителей торгового комплекса получили ранения.

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Ранее Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили в здании московского торгового центра взрывы и стрельбу, уже известно о множестве пострадавших и погибших. В здании работают силовики. В Москве на этих выходных отменили все развлекательные мероприятия.

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#Уфа#Москва#Теракт
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