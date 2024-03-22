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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Башкирии ряд автодорог будет временно недоступен для проезда грузовых авто

В Башкирии ограничат движение грузовых автомобилей

22 марта 2024, 12:35
Фото: 1MI

В Башкирии ряд автодорог будет временно недоступен для проезда грузовых авто

Действие ограничения распространятся на шесть дорог в трех районах республики, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В Башкирии вводятся ограничения на проезд грузового транспорта по ряду автодорог. Ограничения вводятся с 09:00 субботы, 23 марта:

— в Татышлинском районе по автодорогам Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск, Старые Казанчи-Урманкуль-Новые Татышлы,

— в Балтачевском районе по дороге Старобалтачево — Аскино,

— в Бураевском районе по дорогам Бураево — Тангатарово — Саит-Курзя, Бураево-Тепляки, Ваныш-Алпаутово — Большешукшаново — Николаевка.

Как пояснили в пресс-службе Минстранса, движение большегрузов по данным автодорогам будет временно приостановлено в связи с потерей несущей способности дорожного полотна (колейность, пучинообразования, сетка трещин, ямочность, выбоины).

В ведомстве также напоминают, что с 1 по 30 апреля 2024 года вводится временное ограничение движения для боьшегрузов по всем региональным и межмуниципальным дорогам. Ссылка на Постановление Правительства Республики Башкортостан:

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#Общество#Город#Ограничение движения#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Минтранс
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