В Башкирии ограничат движение грузовых автомобилей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Башкирии вводятся ограничения на проезд грузового транспорта по ряду автодорог. Ограничения вводятся с 09:00 субботы, 23 марта:
— в Татышлинском районе по автодорогам Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск, Старые Казанчи-Урманкуль-Новые Татышлы,
— в Балтачевском районе по дороге Старобалтачево — Аскино,
— в Бураевском районе по дорогам Бураево — Тангатарово — Саит-Курзя, Бураево-Тепляки, Ваныш-Алпаутово — Большешукшаново — Николаевка.
Как пояснили в пресс-службе Минстранса, движение большегрузов по данным автодорогам будет временно приостановлено в связи с потерей несущей способности дорожного полотна (колейность, пучинообразования, сетка трещин, ямочность, выбоины).
В ведомстве также напоминают, что с 1 по 30 апреля 2024 года вводится временное ограничение движения для боьшегрузов по всем региональным и межмуниципальным дорогам. Ссылка на Постановление Правительства Республики Башкортостан: