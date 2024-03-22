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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

У Telegram случился сбой

Уфимцы жалуются на сбой в Telegram после теракта в Москве

22 марта 2024, 18:22
Фото: 1MI

У Telegram случился сбой

Жители Уфы сообщают, что у них начались проблемы в работе мессенджера Telegram. На глобальный сбой указывают россияне из разных уголков страны. Они связывают это с терактом в ТРК «Крокус Сити Холл» в Москве.

Уфимцы предположили, что видео и фото не загружаются из-за страшной атаки на столичный объект. Первые проблемы появились якобы спустя 10-15 минут после первых новостей о массовом нападении на людей.

Судя по данным DownDetector, сбой начался после 20:30 по московскому времени. У 84% жалующихся просто не работает сервис, еще у 9% проблемы с получением сообщений, а еще у 8% не грузится приложение.

Также, по неподтвержденной информации, есть проблемы и с мобильной связью. Россияне жалуются на сотовых операторов Tele2, Мегафон и другое.

Напомним, что сегодня в Москве неизвестные открыли стрельбу по посетителям ТРК «Крокус Сити Холл». Сообщалось, что в результате взрыва случилось возгорание. Погибли десятки людей.

В московском «Крокус Сити Холл» произошел теракт
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#Общество#Башкортостан#Россия#Telegram#Марина Шорина
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