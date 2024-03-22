Уфимцы жалуются на сбой в Telegram после теракта в Москве

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Уфимцы предположили, что видео и фото не загружаются из-за страшной атаки на столичный объект. Первые проблемы появились якобы спустя 10-15 минут после первых новостей о массовом нападении на людей.
Судя по данным DownDetector, сбой начался после 20:30 по московскому времени. У 84% жалующихся просто не работает сервис, еще у 9% проблемы с получением сообщений, а еще у 8% не грузится приложение.
Также, по неподтвержденной информации, есть проблемы и с мобильной связью. Россияне жалуются на сотовых операторов Tele2, Мегафон и другое.
Напомним, что сегодня в Москве неизвестные открыли стрельбу по посетителям ТРК «Крокус Сити Холл». Сообщалось, что в результате взрыва случилось возгорание. Погибли десятки людей.