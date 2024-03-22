Уфимцы остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло по улице 65-летия Победы, Южноуральской, Липовой и на бульваре Хасанова. Достоверно неизвестно, сколько именно домов остались без ресурса сегодня вечером, 22 марта.
Ремонтные работы проводятся силами «Уфаводоканала». Горожан попросили брать дополнительную информацию у диспетчеров.
Ранее в Кировском районе Уфы 16 домов остались без горячей воды. Уточнялось, что все случилось из-за аварии, а отключение затянулось на шесть часов.