mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Уфимцев оставили без холодной воды

Уфимцы остались без воды из-за аварии

22 марта 2024, 13:57
Фото: 1MI

Уфимцев оставили без холодной воды

Уфимский микрорайон Нагаево остался без холодной воды из-за аварии. В администрации Октябрьского района города раскрыли, кого коснулось отключение.

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло по улице 65-летия Победы, Южноуральской, Липовой и на бульваре Хасанова. Достоверно неизвестно, сколько именно домов остались без ресурса сегодня вечером, 22 марта.

Ремонтные работы проводятся силами «Уфаводоканала». Горожан попросили брать дополнительную информацию у диспетчеров.

Ранее в Кировском районе Уфы 16 домов остались без горячей воды. Уточнялось, что все случилось из-за аварии, а отключение затянулось на шесть часов.

«Весь дом в бочках» уфимцам без водопровода приходится пользоваться талой водой
Узнать подробнее
Читайте также:
В одном из уфимских дворов пьяный водитель разбил две машины и покинул место аварииИз-за большого количества аварий на улицах Уфы образовались многокилометровые пробкиВ Уфе пьяный водитель устроил аварию на угнанной машине
#Уфа#Авария#Отключение воды#Марина Шорина
Подпишитесь
Пенсионерка с детьми погибли на пожаре в Башкирии
Сегодня, 15:13
В Уфе пьяный мужчина, находящийся в розыске, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Сегодня, 06:52
В республике задержали водительницу, накопившую штрафы на 100 тысяч рублей
Сегодня, 06:32
В Башкирии за последние сутки 107 человек заболели ковидом
Сегодня, 06:52
Житель Башкирии умер от осложнений после операции: его родные винят в этом медиков
Сегодня, 05:52
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 марта
Сегодня, 07:53
"