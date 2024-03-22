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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Мост через реку Белая оставят без полосы для движения

Уфимцам придется «потесниться»

22 марта 2024, 14:18
Фото: 1MI

Мост через реку Белая оставят без полосы для движения

Мэрия Уфы объявила о временном ограничении движения на мосту-вставке через реку Белая. Власти планируют закрыть на время часть проезжей части.

С утра до 17 часов вечера на протяжении двух дней уфимцам будет недоступна крайняя полоса дороги. Это касается направления в сторону аэропорта.

Ограничение действует лишь в предстоящие выходные дни. Такое решение пришлось принять ради капремонта моста в створе улицы Воровского. Горожан попросили с пониманием принять временные трудности и учитывать их при поездках.

Ранее сообщалось, что с 21 марта водителям несколько суток будет недоступна часть дороги для движения по улице Интернациональной. Ради выгрузки крупногабаритного груза при реконструкции тепломагистрали горожане перемещаются с крайней правой полосы.

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#Уфа#Ограничение движения#Ремонт#Марина Шорина
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