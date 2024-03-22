Уфимцам придется «потесниться»

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
С утра до 17 часов вечера на протяжении двух дней уфимцам будет недоступна крайняя полоса дороги. Это касается направления в сторону аэропорта.
Ограничение действует лишь в предстоящие выходные дни. Такое решение пришлось принять ради капремонта моста в створе улицы Воровского. Горожан попросили с пониманием принять временные трудности и учитывать их при поездках.
Ранее сообщалось, что с 21 марта водителям несколько суток будет недоступна часть дороги для движения по улице Интернациональной. Ради выгрузки крупногабаритного груза при реконструкции тепломагистрали горожане перемещаются с крайней правой полосы.