Уфимца будут судить за убийство соседа-инвалида

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Уфе 43-летний мужчина зарезал беспомощного инвалида третьей группы. Об этом сообщает прокуратура республики.
Инцидент случился в октябре минувшего года. Мужчина-инвалид выпивал дома алкоголь со своим другом. Во дворе он встретил соседа, с которым у потерпевшего произошел конфликт. После перепалки мужчина отошел за ножом, вернулся и нанес инвалиду удар в грудь. От ранения потерпевший погиб на месте.
Свою вину мужчина не признает. Его дело отправили в Верховный суд республики.