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В Уфе мужчина зарезал пьяного инвалида

Уфимца будут судить за убийство соседа-инвалида

22 марта 2024, 05:17
Фото: PxHere

В Уфе мужчина зарезал пьяного инвалида

Между горожанами произошел конфликт.

В Уфе 43-летний мужчина зарезал беспомощного инвалида третьей группы. Об этом сообщает прокуратура республики.

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Инцидент случился в октябре минувшего года. Мужчина-инвалид выпивал дома алкоголь со своим другом. Во дворе он встретил соседа, с которым у потерпевшего произошел конфликт. После перепалки мужчина отошел за ножом, вернулся и нанес инвалиду удар в грудь. От ранения потерпевший погиб на месте.

Свою вину мужчина не признает. Его дело отправили в Верховный суд республики.

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