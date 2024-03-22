Уфимца будут судить за убийство соседа-инвалида

Инцидент случился в октябре минувшего года. Мужчина-инвалид выпивал дома алкоголь со своим другом. Во дворе он встретил соседа, с которым у потерпевшего произошел конфликт. После перепалки мужчина отошел за ножом, вернулся и нанес инвалиду удар в грудь. От ранения потерпевший погиб на месте.