Уфимец выстрелил себе в лицо во время вечеринки

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Все случилось в коттеджном поселке 8 марта, когда юноша с друзьями отмечал день рождения друга. Праздник сопровождался спиртным, а потому молодые люди перестали думать о безопасности.
Изрядно выпивший герой истории вышел покурить и стал хвастаться пистолетом. Палец резко упал на курок, что вызвало выстрел. Молодой человек получил пулю в челюсть — выбило зубы, разорвало губы и щеку.
В результате он потерял сознание, а друг схватил оружие, чтобы кинуть в сугроб. В этот момент он прострелил себе плечо и тоже вырубился. Молодых людей госпитализировали в 21-ю больницу, где прооперировали и извлекли пули.
Правоохранители начали проверку по данному факту. Сейчас уточняются все подробности произошедшего, заключили в МВД по РБ.
В комментариях пользователи считают, что полицейские должны контактировать с арендодателям таких коттеджей, чтобы предотвращать трагедии. Уфимцы в соцсетях пишут, что очень много происшествий случаются во время попоек в арендованных домах.