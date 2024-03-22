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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

В Уфе молодой парень случайно прострелил себе лицо ружьем

Уфимец выстрелил себе в лицо во время вечеринки

22 марта 2024, 17:18
Фото: 1MI

В Уфе молодой парень случайно прострелил себе лицо ружьем

В Уфе 18-летний молодой человек хотел похвастаться перед друзьями во время вечеринки. Это желание едва не обернулось трагедией и смертью. Подробности сообщили в Telegram-канале Mash Batash.

Все случилось в коттеджном поселке 8 марта, когда юноша с друзьями отмечал день рождения друга. Праздник сопровождался спиртным, а потому молодые люди перестали думать о безопасности.

Изрядно выпивший герой истории вышел покурить и стал хвастаться пистолетом. Палец резко упал на курок, что вызвало выстрел. Молодой человек получил пулю в челюсть — выбило зубы, разорвало губы и щеку.

В результате он потерял сознание, а друг схватил оружие, чтобы кинуть в сугроб. В этот момент он прострелил себе плечо и тоже вырубился. Молодых людей госпитализировали в 21-ю больницу, где прооперировали и извлекли пули.

Правоохранители начали проверку по данному факту. Сейчас уточняются все подробности произошедшего, заключили в МВД по РБ.

В комментариях пользователи считают, что полицейские должны контактировать с арендодателям таких коттеджей, чтобы предотвращать трагедии. Уфимцы в соцсетях пишут, что очень много происшествий случаются во время попоек в арендованных домах.

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#Происшествия#Уфа#Соцсети#Ружье#МВД России#Марина Шорина
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