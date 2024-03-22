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В США хоккеист подарил клюшку болельщикам уфимского «Салавата Юлаева»

Российский хоккеист подарил болельщикам «Салавата Юлаева» клюшку

22 марта 2024, 08:10
Фото: ХК «Салават Юлаев"/Telegram

В США хоккеист подарил клюшку болельщикам уфимского «Салавата Юлаева»

Зрители были в восторге.

Российский голкипер 29-летний Андрей Василевский после матча в Сан-Хосе подарил клюшку болельщикам «Салавата Юлаева», которые присутствовали на игре.

Видео: ХК «Салават Юлаев"/Telegram

Матч проходил в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которой играет Василевский. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Напомним, Василевский является воспитанником уфимского клуба. Вратарь провел два сезона за «Салават Юлаев».

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#Спорт#Видео#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#Башкортостан#Хоккей
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