Российский хоккеист подарил болельщикам «Салавата Юлаева» клюшку

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Российский голкипер 29-летний Андрей Василевский после матча в Сан-Хосе подарил клюшку болельщикам «Салавата Юлаева», которые присутствовали на игре.
Матч проходил в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которой играет Василевский. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.
Напомним, Василевский является воспитанником уфимского клуба. Вратарь провел два сезона за «Салават Юлаев».