Рабочие начали самый сложный этап ремонта моста в Уфе

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Сейчас приступили к демонтажу арочной конструкции. На текущий момент срезано 15 сантиметров, напряжения сняты. Далее продолжится процесс — планируется убирать по 5 метров свода.
Так, завтра, 23 марта, крайняя правая полоса моста-вставки будет закрываться для водителей. Перекрывать планируют участь по направлению из города с 10 до 17 часов.
«Прошу отнестись с пониманием. Это временно», — добавил градоначальник.
В комментариях пользователи выразили надежду на то, что вбитые в реку сваи строители не забудут вовремя убрать. Другие не поменяют, какой смысл проводить изменения, если люди годами там ездили. Третьи рекомендовали следить за безопасностью рабочих.