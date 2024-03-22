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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Рабочие начали самый сложный этап ремонта моста в Уфе

Рабочие начали самый сложный этап ремонта моста в Уфе

22 марта 2024, 15:57
Фото: Ратмир Мавлиев
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, как идет капитальный ремонт моста в створе на улице Воровского. В своем Telegram-канале он написал, что рабочие начали самый сложный этап.

Сейчас приступили к демонтажу арочной конструкции. На текущий момент срезано 15 сантиметров, напряжения сняты. Далее продолжится процесс — планируется убирать по 5 метров свода.

Так, завтра, 23 марта, крайняя правая полоса моста-вставки будет закрываться для водителей. Перекрывать планируют участь по направлению из города с 10 до 17 часов.

«Прошу отнестись с пониманием. Это временно», — добавил градоначальник.

В комментариях пользователи выразили надежду на то, что вбитые в реку сваи строители не забудут вовремя убрать. Другие не поменяют, какой смысл проводить изменения, если люди годами там ездили. Третьи рекомендовали следить за безопасностью рабочих.

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#Общество#Уфа#Ремонт дорог#Мост#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
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