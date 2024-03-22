Повлияют ли атаки беспилотников на стоимость бензина — последние новости

Posted 22 марта, 11:18
Published 22 марта, 11:18
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Начало весны стало нелегким для российских нефтяников. На нефтеперерабатывающие заводы России был совершен ряд атак беспилотников. И они не прекращаются, а суммы ущерба по-прежнему неизвестны. Напрягает и решение правительства о запрете на экспорт бензина с 1 марта сроком на полгода. Но стоит ли переживать обычным гражданам? Повлияет ли это на стоимость топлива?
Одиночные атаки БПЛА ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России начались еще зимой. Но с 11 марта их количество увеличилось в разы. Пострадали Сызранский, Волгоградский, Новошахтинский, Новокуйбышевский, Рязанский, Нижегородский и Славянский заводы. И практически в это же время власти перестали сообщать новости об атаках и масштаб разрушений, сообщает издание «Нефть и Капитал».
Однако по имеющейся информации, повреждена уже треть всего нефтепроизводства в РФ. Но, как отмечают эксперты, большая часть этих НПЗ вообще не занимается производством моторного топлива. То есть россиянам, покупающим на заправке бензин, переживать о резком росте цен и дефиците продукции не стоит.
А решение о запрете на экспорт бензина связано лишь с желанием правительства урегулировать ситуацию с «серым экспортом». Минэнерго уже прокомментировало обстановку на топливном рынке и заверило, что рост цен ожидается лишь в установленных нормативах.
На повышение влияют абсолютно обычные явления: начало сезонных полевых работ, плановый ремонт НПЗ, налоги, проблемы с логистикой и паника. Ведь многие уже озаботились ситуацией с атаками украинских беспилотников и начали запасаться топливом впрок. Но эксперты советуют не допускать панических настроений, ведь именно они как раз увеличивают спрос на рынке, а спрос, как мы все знаем, приводит к повышению цен и дефициту.
Вопросом цен на рынке топлива интересовался и Владимир Путин, который заверил, что проблем на этом рынке быть не должно. Министерство держит руку на пульсе и следит за обстановкой в этой сфере. Россияне не должны пострадать от роста цен на заправках, а бензин будет по-прежнему доступен — дефицита не наблюдается. В заявлении от 13 марта чиновники заверили, что обеспечение АЗС во всех регионах продолжается в стабильном режиме.
«Производство дизельного топлива в 2 раза превышает потребности внутреннего рынка, но для дополнительного его насыщения и сдерживания роста оптовых цен вместо запрета экспорта принято решение о повышении обязательных продаж дизельного топлива на бирже. С начала 2024 года среднесуточные отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок стали на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива — на 8% больше, — отмечают в Минэнерго.