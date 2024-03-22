mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта, 11:18

Published 22 марта, 11:18

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

С 11 марта атаки беспилотников на заводы РФ участились. Но повлияет ли это на стоимость топлива для россиян?

Повлияют ли атаки беспилотников на стоимость бензина — последние новости

22 марта 2024, 11:18
Фото: 1MI
С 11 марта атаки беспилотников на заводы РФ участились. Но повлияет ли это на стоимость топлива для россиян?
С 11 марта атаки беспилотников на российские НПЗ участились. Но повлияет ли это на стоимость топлива для россиян?

Начало весны стало нелегким для российских нефтяников. На нефтеперерабатывающие заводы России был совершен ряд атак беспилотников. И они не прекращаются, а суммы ущерба по-прежнему неизвестны. Напрягает и решение правительства о запрете на экспорт бензина с 1 марта сроком на полгода. Но стоит ли переживать обычным гражданам? Повлияет ли это на стоимость топлива?

Одиночные атаки БПЛА ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России начались еще зимой. Но с 11 марта их количество увеличилось в разы. Пострадали Сызранский, Волгоградский, Новошахтинский, Новокуйбышевский, Рязанский, Нижегородский и Славянский заводы. И практически в это же время власти перестали сообщать новости об атаках и масштаб разрушений, сообщает издание «Нефть и Капитал».

Однако по имеющейся информации, повреждена уже треть всего нефтепроизводства в РФ. Но, как отмечают эксперты, большая часть этих НПЗ вообще не занимается производством моторного топлива. То есть россиянам, покупающим на заправке бензин, переживать о резком росте цен и дефиците продукции не стоит.

Фото: 1MI

А решение о запрете на экспорт бензина связано лишь с желанием правительства урегулировать ситуацию с «серым экспортом». Минэнерго уже прокомментировало обстановку на топливном рынке и заверило, что рост цен ожидается лишь в установленных нормативах.

На повышение влияют абсолютно обычные явления: начало сезонных полевых работ, плановый ремонт НПЗ, налоги, проблемы с логистикой и паника. Ведь многие уже озаботились ситуацией с атаками украинских беспилотников и начали запасаться топливом впрок. Но эксперты советуют не допускать панических настроений, ведь именно они как раз увеличивают спрос на рынке, а спрос, как мы все знаем, приводит к повышению цен и дефициту.

Вопросом цен на рынке топлива интересовался и Владимир Путин, который заверил, что проблем на этом рынке быть не должно. Министерство держит руку на пульсе и следит за обстановкой в этой сфере. Россияне не должны пострадать от роста цен на заправках, а бензин будет по-прежнему доступен — дефицита не наблюдается. В заявлении от 13 марта чиновники заверили, что обеспечение АЗС во всех регионах продолжается в стабильном режиме.

«Производство дизельного топлива в 2 раза превышает потребности внутреннего рынка, но для дополнительного его насыщения и сдерживания роста оптовых цен вместо запрета экспорта принято решение о повышении обязательных продаж дизельного топлива на бирже. С начала 2024 года среднесуточные отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок стали на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива — на 8% больше, — отмечают в Минэнерго.
Читайте также:
В Уфе неизвестный мужчина выбежал на проезжую часть, чтобы драться с автомобилямиАвтомобилист в Уфе проехал на красный, устроил дрифт и едва не въехал в автобусУфимец лишился элитной иномарки из-за алкоголя
#Общество#Бензин#Автомобиль#Топливо#Эмилия Шпилева
Подпишитесь
Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации
Сегодня, 07:40
Наказание за 20 миллионов в Кумертау
Сегодня, 05:36
В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек
Вчера, 15:27
Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов
Сегодня, 05:06
Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи
Вчера, 15:46
Заработная плата хоккеиста «Салавата Юлаева» удивила даже самых богатых уфимцев
Сегодня, 04:39
"