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США предупреждало о возможных терактах в столице России за 48 часов

Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве

22 марта 2024, 18:47
Фото: 1MI

США предупреждало о возможных терактах в столице России за 48 часов

О том. что экстремисты планировали массовую атаку на россиян было известно заранее.

Как сообщает посольство США в России у себя на сайте, ведомство «отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов».

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Шла речь и о том, что в России активен четвертый, максимальный уровень опасности путешествий. И это тоже оговаривалось американцам, собиравшимся выехать из страны. Такое же сообщение со ссылкой на посольство США опубликовал британский МИД, с рекомендациями британским подданным воздержаться на время от путешествий в Россию.

МИД России на эти сообщения так и не отреагировали и комментировать тему не стали.

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