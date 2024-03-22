Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве

Шла речь и о том, что в России активен четвертый, максимальный уровень опасности путешествий. И это тоже оговаривалось американцам, собиравшимся выехать из страны. Такое же сообщение со ссылкой на посольство США опубликовал британский МИД, с рекомендациями британским подданным воздержаться на время от путешествий в Россию.