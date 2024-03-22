Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Как сообщает посольство США в России у себя на сайте, ведомство «отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов».
Шла речь и о том, что в России активен четвертый, максимальный уровень опасности путешествий. И это тоже оговаривалось американцам, собиравшимся выехать из страны. Такое же сообщение со ссылкой на посольство США опубликовал британский МИД, с рекомендациями британским подданным воздержаться на время от путешествий в Россию.
МИД России на эти сообщения так и не отреагировали и комментировать тему не стали.