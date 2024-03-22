Популярный автобусный маршрут закрыли в Башкирии

Напомним, ранее в связи с дорожными условиями на маршруте №130 «Южный АВ — Русский Юрмаш» отменен заезд в деревню Елкибаево, в прямом и обратном направлении. Как пояснил перевозчик, движение по дороге затруднено из-за большого количества ям, выбоин и прочих дефектов дорожного полотна.