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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Башкирии временно закрывается автобусный маршрут № 115

Популярный автобусный маршрут закрыли в Башкирии

22 марта 2024, 13:12
Фото: 1MI

В Башкирии временно закрывается автобусный маршрут № 115

Подробности сообщает ГУП «Башавтотранс».

В Башкирии временно закрывается автобусный маршрут № 115 «Дюртюли- Бирск (переправа)».

Как пояснил ГУП «Башавтотранс», обслуживание рейсов данного маршрута временно прекращено в связи с закрытием ледовой переправы через реку Белая.

Напомним, ранее в связи с дорожными условиями на маршруте №130 «Южный АВ — Русский Юрмаш» отменен заезд в деревню Елкибаево, в прямом и обратном направлении. Как пояснил перевозчик, движение по дороге затруднено из-за большого количества ям, выбоин и прочих дефектов дорожного полотна.

#Азамат Нухов
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