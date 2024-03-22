Популярный автобусный маршрут закрыли в Башкирии

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Башкирии временно закрывается автобусный маршрут № 115 «Дюртюли- Бирск (переправа)».
Как пояснил ГУП «Башавтотранс», обслуживание рейсов данного маршрута временно прекращено в связи с закрытием ледовой переправы через реку Белая.
Напомним, ранее в связи с дорожными условиями на маршруте №130 «Южный АВ — Русский Юрмаш» отменен заезд в деревню Елкибаево, в прямом и обратном направлении. Как пояснил перевозчик, движение по дороге затруднено из-за большого количества ям, выбоин и прочих дефектов дорожного полотна.