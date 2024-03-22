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Теракт в Москве 22 марта

Первые слова очевидцев теракта в Москве — как произошло нападение

22 марта 2024, 19:23
Фото: https://t.me/ostorozhno_moskva * *Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
Теракт в Москве 22 марта
Жуткие подробности с места событий в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Более семи тысяч человек оказались прямо посреди кошмара 22 марта в Москве. В здании «Крокус Сити Холл», где был запланирован концерт группы «Пикник», ворвались неизвестные в масках и устроили стрельбу.

На данный момент здание, охваченное огнем, штурмует СОБР. Силовики пытаются попасть в торговый центр, где еще остались террористы. По предварительным данным, с оружием было замечено пять человек.

Спасатели тем временем эвакуируют людей и оказывают первую помощь. Из здания выносят тела, точное количество неизвестно, но не менее 40 человек.

Первые слова очевидца, которому удалось выжить после нападения, появились в социальных сетях.

«Сидел в зале сверху, где балконы были, услышали выстрелы. Сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли и начали расстреливать всех, кинули „Молотов“, все подожглось. Нас повели к выходу, но выход был заперт. Мы бегали по всему „Крокус сити“, пытались найти выход, но было безуспешно. Зашли в подвал и там дождались МЧС. Вышли», — сообщает Telegram*-канал «Осторожно, новости».

*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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#Происшествия#Новости#Социальные сети#Помощь#Спасатели#МЧС#Москва#Теракт#Telegram#Анастасия Луковникова
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