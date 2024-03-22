Открытие Восточного выезда, аэроразведка перед паводком и ЧП на подстанции в Уфе

В Уфе торжественно открыли Восточный выезд — масштабный проект, который должен разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, вывести потоки из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» и снизить транспортную нагрузку на Бельский мост и мост через Уфимку. Расчетная скорость движения транспорта — 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, то есть автолюбители смогут добраться из центра Уфы до М-5 за 10 минут. Примечательно, что решение о строительстве этого объекта было принято еще в 1992 году. Сама стройка началась в 1999 году, но в 2007 году была заморожена из-за отсутствия финансирования.