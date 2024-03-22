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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

Открытие Восточного выезда, аэроразведка перед паводком и ЧП на подстанции в Уфе

Открытие Восточного выезда, аэроразведка перед паводком и ЧП на подстанции в Уфе

22 марта 2024, 13:54
Фото: 1MI
О главных событиях минувшей рабочей недели — в дайджесте Mkset.

В Уфе торжественно открыли Восточный выезд — масштабный проект, который должен разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, вывести потоки из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» и снизить транспортную нагрузку на Бельский мост и мост через Уфимку. Расчетная скорость движения транспорта — 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, то есть автолюбители смогут добраться из центра Уфы до М-5 за 10 минут. Примечательно, что решение о строительстве этого объекта было принято еще в 1992 году. Сама стройка началась в 1999 году, но в 2007 году была заморожена из-за отсутствия финансирования.

На подстанции 110 кВ «Северная» (Калининский район Уфы) повреждение кабеля спровоцировало возгорание и отключение электроснабжения близлежащих жилых домов. По данным МЧС, это лишило электричества 40 многоквартирных домов, но и 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание.

Госкомитет по ЧС РБ с воздуха оценил ледовую обстановку в республике. Во избежание заторов и резкого подъема уровня воды на реках республики проводятся взрывные работы, а также чернение и распиловка льда. На аэроразведке вместе с сотрудниками ведомства удалось и корреспонденту Mkset.

К слову о паводке. По предварительным прогнозам, в Башкирии этой весной паводок ожидается полноводный. В эксклюзивном интервью Mkset и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку.

Еще одна громкая новость: в Уфе собираются построить новый контактный зоопарк на базе вольерного хозяйства парка Лесоводов. На реконструкцию парка власти планируют выделить до 386,2 млн рублей. Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, в парке планируется обновить прогулочную зону, заведения общепита и детские игровые площадки.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа#Башкортостан
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