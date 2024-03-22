МТС первой из операторов обеспечила связью Восточный выезд в Уфе

— Одним из ключевых показателей безопасности водителей и комфорта в дороге является качественная и бесперебойная связь и доступ к интернету. Доступность высокоскоростного мобильного интернета на всей протяженности Восточного выезда — еще один шаг на пути к цифровизации придорожной инфраструктуры, возможность запуска умных технологий на транспорте и в крупных транспортно-логистических центрах республики. Это не первый проект обеспечения связью главных дорог в республике — ранее мы расширили покрытие на участке региональной автомобильной дороги 80Н-044 протяженностью более 100 км, а также в прилегающих к трассе населенных пунктах, — отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.