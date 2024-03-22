МТС первой из операторов обеспечила связью Восточный выезд в Уфе

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
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Updated Сегодня, 09:10
Благодаря установке нового телеком-оборудования компании, крупнейший инфраструктурный объект республики получил бесшовное покрытие устойчивой голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с.
Новые базовые станции оператора, установленные на участке от проспекта Салавата Юлаева и до правого берега реки Уфимки, обеспечивают полное покрытие ключевых узлов новой транспортной развязки, включая мост с эстакадой через реку Уфу и участок скоростной автомобильной дороги с выездом на челябинскую трассу.
Телеком-инфраструктура также дает возможность внедрять на территории нового выезда современные цифровые продукты — интеллектуальное видеонаблюдение, обеспечивающее безопасность движения и контроль за состоянием объектов, сервисы удаленного мониторинга транспорта и оборудования, работающие на базе интернета вещей.
Восточный выезд — крупнейший инфраструктурный объект на территории Башкортостана. Проект имеет большую значимость для развития транспортно-логистического потенциала республики, развития агломерации Уфы на территории Зауфимья, создания современной транспортной инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата. Реализация проекта позволит снизить нагрузку на уличную дорожную сеть и сократит до 10 минут дорогу от центра Уфы до трассы М-5.
— Одним из ключевых показателей безопасности водителей и комфорта в дороге является качественная и бесперебойная связь и доступ к интернету. Доступность высокоскоростного мобильного интернета на всей протяженности Восточного выезда — еще один шаг на пути к цифровизации придорожной инфраструктуры, возможность запуска умных технологий на транспорте и в крупных транспортно-логистических центрах республики. Это не первый проект обеспечения связью главных дорог в республике — ранее мы расширили покрытие на участке региональной автомобильной дороги 80Н-044 протяженностью более 100 км, а также в прилегающих к трассе населенных пунктах, — отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
— Благодаря расширению сети в районе Восточного выезда из Уфы все водители и пассажиры транспорта, проезжающие по нему, теперь смогут пользоваться всеми привычными приложениями и ресурсами, следить за дорожной обстановкой и оставаться на связи с близкими в любой точке маршрута. Для жителей республики расширение покрытия и возможностей инфраструктуры связи крайне необходимо и всегда значимо, — прокомментировал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.
Напомним, Восточный выезд — крупнейший инфраструктурный проект республики, который реализуется в рамках концессионного соглашения сроком на 25 лет. Автодорожный тоннель, который начали прокладывать в Уфе в 1992 году, является частью большого инфраструктурного проекта, реализация которого стала возможна благодаря консолидации усилий федеральных и республиканских властей и частного бизнеса. Признан одним из самых важных и уникальных инвестпроектов республики. Из-за отсутствия магистралей в западно-восточном направлении и нехватки мостов через реки Белая и Уфа на тоннель, соединяющий центр башкирской столицы с Зауфимьем, возлагается важная миссия — разгрузить городские улицы от транзитного транспорта.