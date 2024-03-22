МСП Банк попал в топ рейтинга организаций выдачи кредитов малому и среднему бизнесу

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Рейтинг формирует агентство «Эксперт РА», пишет gazeta.ru.
Председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, возглавляющий Корпорацию МСП, обращает внимание на две значимые цели кредитной организации после ее докапитализации на девять миллиардов рублей в 2022 году. Во-первых, расширение группы получателей поддержки и наращивание выдач кредитов наряду с высокими финансовыми результатами. Во-вторых, достижение финансовой стабильности при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах банку удалось приумножить свою прибыль, продемонстрировав расширение охвата и объема финансовой поддержки. Такие изменения велись на фоне пересмотра внутренних процедур, обновления скоринговой системы, активного внедрения цифровизации. Исаевич отметил, что в 2024 году рост кредитного портфеля прогнозируется на 20% и более.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отчитался о работе команды МСП Банка, заявив, что она вела разработку и более активное внедрение адресных продуктов для обеспечения реального сектора экономики: высокотехнологичных компаний, промышленности, туризма. Проделанная работа помогла серьезно изменить структуру кредитного портфеля банка. На фоне таких изменений доля производственных предприятий в нем достигла 31% (увеличение относительно 2022 года порядка 56%), организаций сферы услуг — 22% (+48% по отношению к 2022 году).
Помимо этого, в 2023 году банк смог показать максимально внушительный результат по чистой прибыли за предыдущие пять лет — 1,2 миллиарда рублей (рост на 45%). Важно учитывать, что МСП Банк присоединился к выполнению нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного по распоряжению главы государства и курируемого первым зампредом Правительства России Андреем Белоусовым.