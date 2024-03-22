МСП Банк попал в топ рейтинга организаций выдачи кредитов малому и среднему бизнесу

Председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, возглавляющий Корпорацию МСП, обращает внимание на две значимые цели кредитной организации после ее докапитализации на девять миллиардов рублей в 2022 году. Во-первых, расширение группы получателей поддержки и наращивание выдач кредитов наряду с высокими финансовыми результатами. Во-вторых, достижение финансовой стабильности при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах банку удалось приумножить свою прибыль, продемонстрировав расширение охвата и объема финансовой поддержки. Такие изменения велись на фоне пересмотра внутренних процедур, обновления скоринговой системы, активного внедрения цифровизации. Исаевич отметил, что в 2024 году рост кредитного портфеля прогнозируется на 20% и более.