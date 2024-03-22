Кровавый теракт в Москве — огнем охвачен «Крокус Сити Холл», есть погибшие

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
В Москве произошел крупный теракт прямо в здании «Крокус Сити Холл». Перед концертом группы «Пикник» в торговый центр ворвались вооруженные люди и начали стрелять по посетителям.
На данный момент известно, что погибло не менее 15 человек. В здании начался пожар, обрушилась кровля, прогремел мощный взрыв. Сотрудники МЧС спасают посетителей, которые оказались заблокированы огнем. Пока неизвестно, удалось ли задержать стрелков, на место событий собираются группы спецназа. Территория оцеплена, оказывается помощь пострадавшим.
Сергей Собянин уже прокомментировал ситуацию и сообщил о предпринятых мерах.
«Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — сообщил мэр Москвы в Telegram-канале*.
*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.