Кровавый теракт в Москве — огнем охвачен «Крокус Сити Холл», есть погибшие

На данный момент известно, что погибло не менее 15 человек. В здании начался пожар, обрушилась кровля, прогремел мощный взрыв. Сотрудники МЧС спасают посетителей, которые оказались заблокированы огнем. Пока неизвестно, удалось ли задержать стрелков, на место событий собираются группы спецназа. Территория оцеплена, оказывается помощь пострадавшим.