Как голливудским звездам удается выглядеть свежо и молодо

Например, поклонники Дженнифер Лопес давно замечают, что звезда словно остановила время. Ее фотографии 20-летней давности практически не отличаются от современных, хотя знаменитости уже 52 года. У нее все такая же подтянутая фигура и свежая кожа. По словам актрисы, для поддержания формы она прибегает к интенсивным тренировкам. Кроме этого, звезда употребляет достаточное количество воды и белка, передает newia.ru.