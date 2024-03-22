Как голливудским звездам удается выглядеть свежо и молодо

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Среди них есть и те, кто выглядит практически в два раза моложе.
Например, поклонники Дженнифер Лопес давно замечают, что звезда словно остановила время. Ее фотографии 20-летней давности практически не отличаются от современных, хотя знаменитости уже 52 года. У нее все такая же подтянутая фигура и свежая кожа. По словам актрисы, для поддержания формы она прибегает к интенсивным тренировкам. Кроме этого, звезда употребляет достаточное количество воды и белка, передает newia.ru.
«Вечный мальчик» Джаред Лето уже стал объектом мемов. 52-летний актер предпочитает вегетарианскую пищу, занимается йогой и медитациями. Он исключил из своего рациона соль и сахар.
Модель Хайди Клум в пятьдесят лет все еще востребована в мире моды. Секрет ее стройности и молодости заключается в сбалансированном питании и уходе за кожей с использованием натуральных средств.
48-летняя актриса Риз Уизерспун — мать троих детей. Она придает большое значение физическим тренировкам, употребляет достаточное количество воды, а также стремится правильно ухаживать за кожей. Что касается пластических операций, то знаменитость не приемлет этот способ омоложения.
Актрисе Еве Лонгории сорок девять лет. Звезда предпочитает белковую пищу, уделяет внимание увлажнению кожи и старается соблюдать правильный режим сна и бодрствования. В этом заключается секрет ее цветущего и свежего внешнего вида.