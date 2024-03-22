Хабиров: те, кто совершил это варварское преступление, будут наказаны

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близких погибших в результате теракта в московском «Крокус Сити Холле». Сообщение руководитель региона опубликовал в своих соцсетях.
«Глубокие соболезнования от всего Башкортостана родным и близким погибших в „Крокус Холле“ в Подмосковье. Здоровья и сил пострадавшим. Башкортостан с вами. Зверский теракт унёс жизни мирных людей, очень много раненых. Уверен, те, кто совершил это варварское преступление обязательно будут наказаны», — написал Хабиров.
По решению Хабирова в Башкирии отменены развлекательные мероприятия 23 и 24 марта.
Напомним, теракт произошел в торговом центре Красногорска — городе, в котором долгое время работал глава Башкирии.