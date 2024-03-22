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Published Сегодня, 19:57

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Updated Сегодня, 20:04

Хабиров выразил соболезнования родным погибших в московском теракте

Хабиров: те, кто совершил это варварское преступление, будут наказаны

22 марта 2024, 19:57
Фото: mkset.ru

Хабиров выразил соболезнования родным погибших в московском теракте

Жертвами ужасной трагедии стали десятки человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близких погибших в результате теракта в московском «Крокус Сити Холле». Сообщение руководитель региона опубликовал в своих соцсетях.

«Глубокие соболезнования от всего Башкортостана родным и близким погибших в „Крокус Холле“ в Подмосковье. Здоровья и сил пострадавшим. Башкортостан с вами. Зверский теракт унёс жизни мирных людей, очень много раненых. Уверен, те, кто совершил это варварское преступление обязательно будут наказаны», — написал Хабиров.

По решению Хабирова в Башкирии отменены развлекательные мероприятия 23 и 24 марта.

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Напомним, теракт произошел в торговом центре Красногорска — городе, в котором долгое время работал глава Башкирии.

#Уфа#Москва#Теракт#Крокус Сити Холл
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