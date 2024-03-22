Хабиров стал «Учителем года» в Татарстане

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Всего в конкурсе принимали участие 42 педагога. Хабиров уже становился абсолютным победителем городского этапа, а теперь представит республику на федеральном уровне.
В начале марта мужчина поблагодарил свою семью за постоянную поддержку. Также он заметил, как руководство города дает новые возможности педагогам.
«Когда общаешься с коллегами из других городов, всегда приятно слышать их отзывы о нашем образовании. Ощущаешь гордость в такие моменты. Например, один коллега сказал мне, что на их педсоветах они всегда обсуждают, как в Казани все хорошо», — делился победитель.