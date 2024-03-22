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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Хабиров стал «Учителем года» в Татарстане

Хабиров стал «Учителем года» в Татарстане

22 марта 2024, 18:05
Фото: Управление образования
В Казани наградили участников регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». В этом году звание лучшего ушло Радику Хабирову, который ведет физику в школе №108 столицы РТ. Об этом объявила мэрия города.

Всего в конкурсе принимали участие 42 педагога. Хабиров уже становился абсолютным победителем городского этапа, а теперь представит республику на федеральном уровне.

В начале марта мужчина поблагодарил свою семью за постоянную поддержку. Также он заметил, как руководство города дает новые возможности педагогам.

«Когда общаешься с коллегами из других городов, всегда приятно слышать их отзывы о нашем образовании. Ощущаешь гордость в такие моменты. Например, один коллега сказал мне, что на их педсоветах они всегда обсуждают, как в Казани все хорошо», — делился победитель.
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#Общество#Конкурс#Учитель#Татарстан#Марина Шорина
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