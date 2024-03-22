Экстренные службы республики проводят массовые тренировки по борьбе с паводком

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Именно поэтому спасатели заранее начали активную подготовку, чтобы экстренно отреагировать на любое развитие ситуации.
Так, с 19 по 25 марта 2024 года в Башкирии идут тренировки на случай ЧС. Подготовка заключается не только в том, чтобы проиграть разные сценарии затопления и разработать план действий. Ведется и большое наблюдение с высоты. Спасатели облетают подтопляемые территории на вертолете КА-32, осматривая зоны возможного подтопления. В работе и беспилотные летательные аппараты. С их помощью специалисты делают чернение и распиловку льда, на отдельных участках в случае необходимости осуществляют взрывные работы.
Республиканские службы по чрезвычайным ситуациям постоянно отлеживают изменения на реках, озерах и водохранилищах, используя систему гидромониторинга. В целом на территории Башкирии для более ясной картины и прогноза установлены 57 автоматических гидропостов, три находятся на самых крупных водохранилищах — Юмагузинском, Павловском и Нугушском.