Экстренные службы республики проводят массовые тренировки по борьбе с паводком

Так, с 19 по 25 марта 2024 года в Башкирии идут тренировки на случай ЧС. Подготовка заключается не только в том, чтобы проиграть разные сценарии затопления и разработать план действий. Ведется и большое наблюдение с высоты. Спасатели облетают подтопляемые территории на вертолете КА-32, осматривая зоны возможного подтопления. В работе и беспилотные летательные аппараты. С их помощью специалисты делают чернение и распиловку льда, на отдельных участках в случае необходимости осуществляют взрывные работы.