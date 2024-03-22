mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:50

Published Сегодня, 19:50

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Уроженка Уфы планировала посетить «Крокус Сити Холл с ребенком» в вечер теракта

«Дети убегали в платьях»: в Москве во время теракта проходил чемпионат по танцам

22 марта 2024, 19:50
Фото: fdsarr.ru

Уроженка Уфы планировала посетить «Крокус Сити Холл с ребенком» в вечер теракта

Среди зрителей и участников турнира по бальным танцам было множество детей.

В «Крокус Сити Холл» 22 марта в вечер теракта шел также всероссийский турнир по бальным танцам.

Как сообщают СМИ очевидцы, на турнире среди участников были дети и подростки. Во время самостоятельной эвакуации случилась давка, многие стали прятаться под трибунами. Многие зрители были вынуждены убегать без верхней одежды.

В ФСБ сообщили число раненых и погибших в московском теракте
Узнать подробнее

Уроженка Уфы, живущая в Москве, рассказала Mkset, что давно планировала сходить на турнир с ребенком, однако из-за болезни дочки решила отложить поездку.

«Сижу и читаю сообщения о теракте в слезах. Собиралась сходить на концерт с дочкой в этот день, но из-за плохого самочуствия у дочери отменили планы».

Читайте также:
Первые слова очевидцев теракта в Москве — как произошло нападение
#Уфа#Москва#Теракт
Подпишитесь
В московском «Крокус Сити Холл» произошел теракт
Сегодня, 17:43
Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент
Сегодня, 18:44
Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве
Сегодня, 18:47
Собянин отменил в Москве все мероприятия
Сегодня, 18:53
РЖД усиливает меры безопасности в связи с терактом в Москве
Сегодня, 19:02
Началась госпитализация первых пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл»
Сегодня, 18:42
"