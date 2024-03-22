«Дети убегали в платьях»: в Москве во время теракта проходил чемпионат по танцам

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
В «Крокус Сити Холл» 22 марта в вечер теракта шел также всероссийский турнир по бальным танцам.
Как сообщают СМИ очевидцы, на турнире среди участников были дети и подростки. Во время самостоятельной эвакуации случилась давка, многие стали прятаться под трибунами. Многие зрители были вынуждены убегать без верхней одежды.
Уроженка Уфы, живущая в Москве, рассказала Mkset, что давно планировала сходить на турнир с ребенком, однако из-за болезни дочки решила отложить поездку.
«Сижу и читаю сообщения о теракте в слезах. Собиралась сходить на концерт с дочкой в этот день, но из-за плохого самочуствия у дочери отменили планы».