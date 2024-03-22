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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Денис Буцаев рассказал о новом мультфильме РЭО

Денис Буцаев рассказал о новом мультфильме РЭО

22 марта 2024, 18:05
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев представил новый мультипликационный сериал для детей под названием «Помощники Земли». Этот захватывающий проект рассказывает историю команды экосупергероев, которая встает на защиту природы, сражаясь с мусорным монстром.

«Экологическое просвещение играет важнейшую роль в формировании экономики замкнутого цикла и реформе обращения с отходами», — подчеркнул Денис Буцаев, добавив, что активное участие граждан в России в сокращении объемов отходов, их сборе и переработке имеет решающее значение для искоренения экологических проблем.

Мультсериал «Помощники Земли» представляет собой увлекательное мультпутешествие для юных зрителей, в ходе которого они узнают о важности сортировки и переработки отходов, проблемах загрязнения воздуха, очистке воды, изменениях климата, экологической культуре, а также о сознательном отношении к окружающей среде.

Сериал состоит из восьми коротких серий, которые содержат много интересного и познавательного для детей в возрасте от пяти до семи лет. Это повествование посвящено веселой и находчивой команде помощников Земли, которая борется с мусорным монстром, стремящимся установить контроль над миром. В рядах команды — Тим и Дим, Лина и Рина, которые всегда готовы встать на защиту природы и использовать свои суперспособности для сортировки мусора и отправки его на переработку.

Этот новый мультфильм доступен для просмотра по ссылке.

#Общество
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