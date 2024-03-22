Денис Буцаев рассказал о новом мультфильме РЭО

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
«Экологическое просвещение играет важнейшую роль в формировании экономики замкнутого цикла и реформе обращения с отходами», — подчеркнул Денис Буцаев, добавив, что активное участие граждан в России в сокращении объемов отходов, их сборе и переработке имеет решающее значение для искоренения экологических проблем.
Мультсериал «Помощники Земли» представляет собой увлекательное мультпутешествие для юных зрителей, в ходе которого они узнают о важности сортировки и переработки отходов, проблемах загрязнения воздуха, очистке воды, изменениях климата, экологической культуре, а также о сознательном отношении к окружающей среде.
Сериал состоит из восьми коротких серий, которые содержат много интересного и познавательного для детей в возрасте от пяти до семи лет. Это повествование посвящено веселой и находчивой команде помощников Земли, которая борется с мусорным монстром, стремящимся установить контроль над миром. В рядах команды — Тим и Дим, Лина и Рина, которые всегда готовы встать на защиту природы и использовать свои суперспособности для сортировки мусора и отправки его на переработку.
Этот новый мультфильм доступен для просмотра по ссылке.