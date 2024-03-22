Денис Буцаев рассказал о новом мультфильме РЭО

Сериал состоит из восьми коротких серий, которые содержат много интересного и познавательного для детей в возрасте от пяти до семи лет. Это повествование посвящено веселой и находчивой команде помощников Земли, которая борется с мусорным монстром, стремящимся установить контроль над миром. В рядах команды — Тим и Дим, Лина и Рина, которые всегда готовы встать на защиту природы и использовать свои суперспособности для сортировки мусора и отправки его на переработку.