Чистота окон без химии — 5 домашних средств для мойки стекол

Posted 22 марта, 19:15
Published 22 марта, 19:15
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
С приходом весеннего тепла многие хозяйки озадачиваются чистотой окон. За зиму стекла покрылись слоем пыли и грязи, что значительно портит настроение. Но не стоит сразу бежать в магазин за дорогим стеклоочистителем. Можно справиться и подручными средствами, которые есть в любом доме.
Главное, правильно выбрать день. Он должен быть пасмурным, иначе на солнечных лучах стекла будут высыхать с разводами. Не должно быть и ветра, ведь в таком случае вся работа станет бесполезной. А способ очистки поверхности выбирайте любой — они все проверены годами!
Это средство не только отлично очищает, но и дезинфицирует поверхность. Смешайте 2 стакана теплой воды и 100 мл лимонного сока (можно использовать концентрат лимонной кислоты). Полученным раствором просто протрите стекла, а затем пройдитесь сухой тряпкой. Кроме идеальной чистоты и приятного аромата вы получите еще один бонус — запах лимона отпугивает летающих насекомых.
Такой способ отлично подходит для сильных загрязнений — ничего оттирать часами не придется. А стекло не поцарапается от излишних усилий. На один литр воды добавьте 1 столовую ложку крахмала, размешайте и можете приступать. Нанесите раствор на окна, оставьте до полного высыхания, а потом удалите остатки крахмала сухой чистой тканью.
Опытные хозяйки уже давно взяли этот метод на вооружение. У него масса преимуществ — средство не только отлично справится с грязью, но еще придаст приятное благоухание стеклам и защитит от налипания пыли. Возьмите один колпачок кондиционера и 4 колпачка воды, размешайте и помойте окна как обычно. Бумагой или тряпкой протрите стекла до полного исчезновения разводов.
Такой метод отлично подойдет для тех, кто хочет сохранить чистоту окон надолго. Глицерин обволакивает поверхность тонким слоем, защищая от пыли, грязи и солнечных лучей. Но помните, что неразведенный глицерин использовать нельзя. Возьмите 250 мл средства и 100 мл воды и вымойте окна обычным способом. Не забудьте завершить уборку сухой тряпкой для лучшего эффекта.
А если всех вышеперечисленных средств в вашем доме нет, воспользуйтесь самым эффективным и доступным способом. Отмерьте ¼ стакана соли, столько же соды и 2 литра воды. Тщательно размешайте жидкость, чтобы не осталось крупинок и обработайте стекла. Такое простое народное средство отлично убирает не только отпечатки пальцев, но и сложные загрязнения, например, следы от насекомых или детские рисунки.