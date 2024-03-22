Четыре простых рецепта из картофеля, которые сможет повторить любая хозяйка

Posted 22 марта, 16:26
Published 22 марта, 16:26
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Одним из самых популярных гарниров у россиян является картофель. Из этого овоща легко сделать как полноценное блюдо, так и дополнение к мясу. А уж сколько рецептов существует! Можно готовить хоть каждый день, и не надоест!
Мы собрали самые популярные варианты блюд из картофеля. Они выручат, когда нужно приготовить ужин на скорую руку и накормить всю семью.
Всего из нескольких ингредиентов, которые есть в любом холодильнике, можно приготовить сытное блюдо. Оно подойдет как для обычного ужина, так и для встречи гостей. Возьмите 1 кг картофеля, 0,5 кг свинины, 2 луковицы, 150 грамм твердого сыра, майонез, соль, перец по вкусу.
Мясо нарежьте кубиками, лук полукольцами, засыпьте специи и перемешайте с майонезом. Картошку очистите от кожуры и порежьте так, как вам нравится, посолите. В форму выложите мясо, затем картофель, а сверху тертый сыр. Запекайте блюдо 80 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Это блюдо можно смело использовать в качестве гарнира или закуски к просмотру фильма. Вам потребуется 0,8 кг картофеля, 150 грамм твердого сыра, орегано, 3 дольки чеснока, соль, растительное масло. Нужно лишь порезать очищенный картофель брусками, перемешать с тертым чесноком и специями и отправить в духовку на полчаса. За пять минут до готовности посыпьте блюдо тертым сыром.
Порадовать всю семью можно горячими драниками со сметаной. Это блюдо любят и взрослые, и дети. А готовить его проще простого. Потребуется 1 килограмм картофеля, 2 яйца, 3-4 столовых ложки муки, специи по вкусу.
Очистите и измельчите картошку и лук любом способом — можно потереть на крупной или мелкой терке, перекрутить в мясорубке. Отожмите лишнюю жидкость, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Формируйте из теста драники и обжаривайте до золотистой корочки на сковороде.
Помните, что сковородка должна быть хорошо разогрета, иначе картофель просто сварится. Также не забывайте после жарки убирать излишки масла бумажным полотенцем.
Запеканка с картофелем и фаршем в духовке
Еще одно излюбленное и просто блюдо — запеканка из картофеля и мясного фарша. Вам потребуются самые простые ингредиенты — 1,5 кг картофеля, 500 грамм мясного фарша, 2 луковицы, 100 г сливочного масла, 50 г твердого сыра, 2 столовых ложки сметаны, 1 яйцо, чеснок, соль, перец по вкусу.
Из очищенного картофеля сварите пюре, добавьте сливочное масло, тертый сыр, посолите и потолките. Фарш с нарезанным луком обжарьте до готовности со специями. На дно формы, посыпанной панировочными сухарями, выложите половину картофеля, слой фарша и вторую часть пюре.
Сверху залейте смесь из сметаны и яйца и запекайте в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Блюдо готово!