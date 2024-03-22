Авиакомпания Utair сообщила о запуске новых рейсов из Уфы

Ранее пресс-служба международного аэропорта Уфы сообщала о запуске новых рейсов в города Саудовской Аравии и Анталью — популярный среди россиян курортный город на берегу Средиземного моря в Турции. К слову, количество рейсов из Уфы в Анталью на этой неделе возросло до 34 в неделю.