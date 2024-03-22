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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Количество рейсов из Уфы в Нижневартовск увеличится с 4 апреля

Авиакомпания Utair сообщила о запуске новых рейсов из Уфы

22 марта 2024, 11:57
Фото: 1MI

Количество рейсов из Уфы в Нижневартовск увеличится с 4 апреля

Чуть больше чем за два часа жители Башкирии смогут долететь до Нижневартовска.

Дополнительный рейс их Уфы в Нижневартовск будет запущен с 4 апреля, сообщает авиакомпания «ЮТэйр». Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Уфы — в 17:05, из Нижневартовска — в 20:30 (время местное). Время в пути составит около 2 часов 20 минут.

Ранее пресс-служба международного аэропорта Уфы сообщала о запуске новых рейсов в города Саудовской Аравии и Анталью — популярный среди россиян курортный город на берегу Средиземного моря в Турции. К слову, количество рейсов из Уфы в Анталью на этой неделе возросло до 34 в неделю.

#Общество#Международный аэропорт#Новости Башкирии#Самолет#Авиация#Азамат Нухов
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