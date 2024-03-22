7 легендарных блюд башкирской кухни — должен попробовать каждый турист

Баурсак — очень важное блюдо для жителей Башкортостана. У всех кочевых народов оно является символом единства, счастья и солнца. Не зря он играет огромную роль в свадебных обрядах и на семейных застольях. Баурсак — это кусочки пресного или дрожжевого теста, обжаренные в масле. Их подают не только к чаю, но и в качестве закуски к супу. А у каждой хозяйки есть свой рецепт баурсака.