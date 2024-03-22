7 легендарных блюд башкирской кухни — должен попробовать каждый турист

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Исторически так сложилось, что на территории современной Башкирии большую часть времени проживали племена кочевников. И благодаря этому у коренного населения сформировались определенные привычки, отразившиеся на национальной кухне.
Именно поэтому туристы со всей России едут в республику ради уникальных блюд. Башкирская кухня очень сытная, калорийная, с большим количеством мяса. Диетических блюд вы тут не встретите! Вот что стоит обязательно попробовать, находясь в Башкортостане.
Пожалуй, это самое знаменитое блюдо башкирской кухни. Первые официальные упоминания о том, что бишбармак является визитной карточкой башкиров, можно найти еще в записях XVIII века. И по сей день это сытное блюдо из отварного мяса, лапши и лука пользуется популярностью на территории республики.
Аналогов башкирского корота нет в магазинах страны. Это нечто среднее между сухим творогом и молодым сыром. А выглядит корот как небольшие белые шарики, чаще всего сухие, кислый и солоноватый на вкус. Его добавляют в мясные супы или используют в качестве закуски. Ни одно застолье в Башкирии не обходится без корота!
Баурсак — очень важное блюдо для жителей Башкортостана. У всех кочевых народов оно является символом единства, счастья и солнца. Не зря он играет огромную роль в свадебных обрядах и на семейных застольях. Баурсак — это кусочки пресного или дрожжевого теста, обжаренные в масле. Их подают не только к чаю, но и в качестве закуски к супу. А у каждой хозяйки есть свой рецепт баурсака.
Кочевая жизнь вынуждала людей придумывать различные способы хранения продуктов. Именно так и появилась казы — настоящая мясная колбаса. В ней вы не найдете добавок, красителей и консервантов. Только сыровяленая конина, жир и соль. Башкиры традиционно отваривают казы, используя в пищу и колбасу, и наваристый жирный бульон. Туристы во всей страны едут сюда, чтобы попробовать эту уникальную закуску.
В Федоровском районе республики готовят блюдо, которое нельзя попробовать ни в одном уголке нашей страны. Речь идет о вяленом гусе, которого обрабатывают по оригинальной рецептуре. Технология разрабатывалась десятилетиями, а некоторые тонкости хранят в строжайшем секрете.
А вот куллама отлично помогала кочевникам насытиться во время длительного пути. Эту густую похлебку варят из лапши, овощей и наваристого бульона с кусками мяса. Отличное блюдо, чтобы быть сытым целый день!
Несомненно, визитной карточкой Башкирии является и мед. Каждый гость старается увезти с собой пару баночек этого экологически чистого и полезного продукта. Также с добавлением башкирского меда готовят множество блюд, например, знаменитый чак-чак.