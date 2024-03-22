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Posted 22 марта, 18:53

Published 22 марта, 18:53

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

5 способов спасти неудачное тесто, чтобы блины легко отходили от сковороды

5 способов спасти неудачное тесто, чтобы блины легко отходили от сковороды

22 марта 2024, 18:53
Фото: Изображение Midjourney
5 способов спасти неудачное тесто, чтобы блины легко отходили от сковороды
Блины рвутся и не снимаются со сковородки? Эти советы помогут быстро спасти тесто!

Процесс выпечки блинов и без того сложный и трудоемкий. Но испортить его может распространенная проблема, когда первые блины начинают рваться и прилипать к сковороде. Тут даже у самой опытной хозяйки может закончиться терпение.

Но не стоит сразу выливать неудачное тесто в унитаз. Можно попробовать исправить ситуацию с помощью небольших хитростей. Ведь на качество блинов влияет несколько факторов. Поэтому попробуйте сначала несколько эффективных способов.

Сковорода

Фото: 1MI

Если вы привыкли печь блины на чугунной «бабушкиной» сковородке, причина может быть в ней. Этот материал более капризен, чем современный тефлон. Для начала нужно хорошо прогреть сковороду на сильном огне. Тесто могло прилипать и из-за того, что поверхность недостаточно горячая. Если это не помогло, прокалите посуду с солью — это поможет убрать загрязнения, которые мешают при снятии блина.

Отдых теста

Перед выпеканием блинов нужно чтобы тесто настоялосьПеред выпеканием блинов нужно чтобы тесто настоялось
Перед выпеканием блинов нужно чтобы тесто настоялось
Фото: 1MI

Попробовали махинации со сковородой, но это не помогло? Причина может быть и в тесте. Возможно, оно недостаточно расстоялось. Да, блинному тесту тоже порой нужен «отдых», как и дрожжевому. Поставьте миску с жидкостью на час в теплое место. За это время мука набухнет, впитает в себя жидкость, а тесто будет более эластичным. Порой достаточно и 15 минут, чтобы исправить ситуацию.

Мука

Для блинов лучше выбирать муку высшего сортаДля блинов лучше выбирать муку высшего сорта
Для блинов лучше выбирать муку высшего сорта
Фото: 1MI

Если тесто по-прежнему жидкое, а блин сразу начинает рваться и подгорать, можно сделать его гуще с помощью муки. Вот только засыпать ее сразу не стоит — тогда будет полно комочков. Решить этот вопрос можно с помощью сита. Просто просеивайте небольшие порции муки прямо в тесто и тщательно промешивайте венчиком. Продолжайте добавлять смесь, пока не получится нужная консистенция.

Яйца

Яйца — необходимый элемонт для эластичности блинного тестаЯйца — необходимый элемонт для эластичности блинного теста
Яйца — необходимый элемонт для эластичности блинного теста
Фото: 1MI

Многие хозяйки считают, что яйца портят тесто — из-за них блины получатся резиновыми и жесткими. Однако именно этот ингредиент является связующим звеном и обеспечивает хорошую прожарку. Поэтому в экстренных случаях можно просто вбить в смесь еще парочку куриных яиц и позабыть о проблеме. А так можно вычислить идеальную рецептуру:

«Мой идеальный рецепт: на литр молока понадобится пять яиц и примерно 250-300 г муки. И это будет качественное тесто», — посоветовал Вячеслав Казаков, шеф-повар нео-бистро Hands.


Масло

Сливочное масло для смазывания блиновСливочное масло для смазывания блинов
Сливочное масло для смазывания блинов
Фото: Изображение Midjourney

Также стоит помнить, что блины — совсем не диетическое блюдо, поэтому растительное масло жалеть не стоит. Чтобы облегчить процесс выпекания, нужно смазывать сковороду перед каждым блином. А для тех, кто ленится это делать, можно применить хитрость и влить масло прямо в тесто. Тогда блины точно будут сниматься со сковородки!

И еще один небольшой секрет — яйца и молоко обязательно должны быть комнатной температуры, чтобы тесто получилось идеальным!

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#Общество#Еда#Рецепты#Эмилия Шпилева
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