Жители Уфы пожаловались на бездомную собаку, гонявшую по двору школьника

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Уфе за мальчиком во дворах по улице Менделеева гонялась бездомная собака. На кадрах, опубликованных UTV, собака преследует мальчика, вероятно, возвращавшегося домой из школы — за спиной у него висит рюкзак. В попытках убежать от животного ребенок начал бегать кругами. При этом неподалеку находились еще две собаки — они, к счастью, просто наблюдали за происходящим.
На помощь мальчику пришел прохожий — мужчина отогнал собаку. Позже, как сообщает телеканал, местные жители обратились в службу отлова бездомных животных.
Напомним, ранее две 13-летние девочки обратились в травмпункт №4 с укушенными ранами пальцев рук. Они рассказали, что на них напала бездомная собака на улице Стадионной.