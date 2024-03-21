Жители Уфы пожаловались на бездомную собаку, гонявшую по двору школьника

В Уфе за мальчиком во дворах по улице Менделеева гонялась бездомная собака. На кадрах, опубликованных UTV, собака преследует мальчика, вероятно, возвращавшегося домой из школы — за спиной у него висит рюкзак. В попытках убежать от животного ребенок начал бегать кругами. При этом неподалеку находились еще две собаки — они, к счастью, просто наблюдали за происходящим.