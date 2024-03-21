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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Во дворе жилого дома в Уфе бездомная собака преследовала мальчика

Жители Уфы пожаловались на бездомную собаку, гонявшую по двору школьника

21 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI

Во дворе жилого дома в Уфе бездомная собака преследовала мальчика

Кроме того, во дворе было еще несколько беспризорных животных.

В Уфе за мальчиком во дворах по улице Менделеева гонялась бездомная собака. На кадрах, опубликованных UTV, собака преследует мальчика, вероятно, возвращавшегося домой из школы — за спиной у него висит рюкзак. В попытках убежать от животного ребенок начал бегать кругами. При этом неподалеку находились еще две собаки — они, к счастью, просто наблюдали за происходящим.

Видео: 1MI

На помощь мальчику пришел прохожий — мужчина отогнал собаку. Позже, как сообщает телеканал, местные жители обратились в службу отлова бездомных животных.

Напомним, ранее две 13-летние девочки обратились в травмпункт №4 с укушенными ранами пальцев рук. Они рассказали, что на них напала бездомная собака на улице Стадионной.

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#Происшествия#Видео#Новости Башкирии#Собаки#Азамат Нухов#Бездомные собаки
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