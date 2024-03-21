Жители Башкирии смогут построить дом на бесплатной земле

Среди тех, кто имеет шанс и права получить земли бесплатно — многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие, а также отдельная категория граждан. У семей, в которых три и более детей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов будет возможность выбрать между участком и единовременной выплатой. То есть вместо земли под строительство дома они могут получить 250 тысяч рублей.