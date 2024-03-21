Жители Башкирии смогут построить дом на бесплатной земле

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Бесплатные участки под индивидуальное жилищное строительство расположены в Иглинском районе, всего в 40-ка минутах езды от столицы республики. Построить свой дом можно будет в селе Калтыманово на улице Звездной. У будущих владельцев этого участка под застройку есть 1 000 квадратных метров. Второй участок находится в селе Минзитарово на улице Центральной. Здесь можно будет развернуть строительство на площади 1 242 квадрата.
Среди тех, кто имеет шанс и права получить земли бесплатно — многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие, а также отдельная категория граждан. У семей, в которых три и более детей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов будет возможность выбрать между участком и единовременной выплатой. То есть вместо земли под строительство дома они могут получить 250 тысяч рублей.