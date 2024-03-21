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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Башкирии пройдёт конкурс красоты для офисных королев

В Уфе выберут самую красивую сотрудницу офиса

21 марта 2024, 04:52
Фото: 1MI

В Башкирии пройдёт конкурс красоты для офисных королев

Победительница получит несколько миллионов рублей.

Состязание между красавицами состоится 20 апреля в Уфе. В конкурсе «Мисс Офис» смогут участвовать женщины любого роста, размера, семейного положения, главное, чтобы девушка действительно занималась офисной работой.

Победительницу коронуют и подарят три миллиона рублей. Причем эту сумму королева получит в полном объёме, налог на приз оплатит сам организатор мероприятия.

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Все офисные красавицы, кто готов побороться за достойны приз, не упустите возможность заявить о себе на всю столицу и принять участие в кастинге.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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