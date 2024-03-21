В Уфе выберут самую красивую сотрудницу офиса

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Состязание между красавицами состоится 20 апреля в Уфе. В конкурсе «Мисс Офис» смогут участвовать женщины любого роста, размера, семейного положения, главное, чтобы девушка действительно занималась офисной работой.
Победительницу коронуют и подарят три миллиона рублей. Причем эту сумму королева получит в полном объёме, налог на приз оплатит сам организатор мероприятия.
Все офисные красавицы, кто готов побороться за достойны приз, не упустите возможность заявить о себе на всю столицу и принять участие в кастинге.