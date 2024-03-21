В Уфе врачи помогли 3-летней девочке начать питаться

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Летом у трехлетней девочки появились первые признаки ахалазии пищевода. Это считает хроническим заболеванием, характеризующимся непроходимостью из-за сокращения или утолщения мышц. Через полгода ребенок не мог даже есть жидкую пищу.
В результате малышку госпитализировали в Ермекеевскую ЦРБ, а после обследования перевели в РДКБ для проведения операции. В тот день врачи приняли ее с весом в 10 кг при норме в 14.
На предоперационный период девочке назначили специальное высокобелковое питание. Смеси вводились через желудочный зонд — так она набрала в весе. Лишь после этого удалось начать двухэтапную операцию.
Первая предполагала рассечение сжатой мышцы пищевода. На втором этапе для предотвращения осложнений укреплялся пищеводно-желудочный сфинктер. В медучреждении называют проделанную работу достижением, ведь ранее такие операции делали лишь в федеральных центрах.
Сразу после операции девочка начала принимать жидкую пищу. Сейчас она находится на этапе восстановления и питается разнообразной едой.